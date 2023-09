Színház

VENDÉGELŐADÁSOK. A Vigadó Művelődési Központ és a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza partnerségével érkezik Kézdivásárhelyre ma 19 órától a Hármasban a legjobb című előadás. Rendező: Gregor Bernadett. A kétfelvonásos komédiára a jegy ára 40 lej, regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonszámon. • A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Caravaggio című előadásával szeptember 29-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön lép fel a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Visky Andrej. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak 30 lejért. Telefon: 0267 312 104.

KÍSÉRLETI ELŐADÁS. Oproiu Nicolette Kiss Tibor Noé Beláthatatlan táj című kötete alapján készült Csendsötét című előadása szeptember 22-én 19 órától látható a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában. Jegyár: 20 lej.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház idei elő­adásai: Molnár Ferenc: A testőr, bemutató: október 13., rendező: Kányádi Szilárd; a Yorick Stúdió/Marosvásárhelyi Nemzeti Színház – Tompa Miklós Társulat előadásában Bódi Attila: Lázadni veletek akartam, bemutató: november 17., rendező: Sebestyén Aba; Szé­kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház/Udvartér Színház: Georges Feydeau: Zsákbamacska – bemutató: december 30., rendező: Barabás Árpád. • A mecénásbérlet ára (két személyre) öt előadásra 350 lej, négy előadásra 300 lej. A felnőtt bérlet öt előadásra 110 lej, négy előadásra 100 lej. A diák- és nyugdíjas bérlet öt előadásra 75 lej, négy előadásra 60 lej. Bérletet váltani szeptember 25-től lehet a Vigadó Művelődési Központ (Gábor Áron tér 21. szám) jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10 és 16, pénteken 10 és 14 óra között (kártyás fizetésre is van lehetőség), illetve online a bilete.ro felületen. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonszámon lehet. A kézdivásárhelyi Udvartér Színház bérletes évadot hirdet Brassóban és Kovásznán is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Dzsungel-mentőakció 2.: A világ körül (románul beszélő), 17 órától Bazi nagy görög lagzi 3. (román feliratos), 18.15-től F*cking Bornholm (román feliratos), 18.45-től Miután annyi minden történt (magyarul beszélő), 20 órától Oppenheimer (román feliratos), 20.30-tól ABBA: A film (román feliratos).

Zene

AZ ÖT NYÁRESTI KONCERT utolsó alkalmán a Messzehangzó együttes előadásában keresztyén dalok, dicsőítő énekek csendülnek fel szeptember 24-én, vasárnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplom melletti téren. Rossz idő esetén a koncertet a templomban tartják. A belépés ingyenes. A rendezvény fő támogatója Sepsiszentgyörgy Önkormányzata.

KERESZTÉNY ZENEFESZTIVÁL. A Magvető Fiatalok Közössége és a Regnum Christi Alapítvány közös szervezésében szeptember 23-án, szombaton kerül sor a marosvásárhelyi Színház téren az idei Ő az Út! ifjúsági keresztény zenefesztiválra. A szervezők célja a keresztények közötti egység szorgalmazása, a vallási felekezetek közötti falak lebontása, a kapcsolatépítés. A déltől este kilenc óráig tartó fiatalos rendezvény kínálatában helyi és külföldi előadók keresztény koncertje, számos panelbeszélgetés és 30 alternatív sátorprogram is szerepel. A részvétel díjtalan.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Bookfest Bukarest, 2023. Tizenhatodik alkalommal tartották meg a Bookfest Nemzetközi Könyvfesztivált. A Romániai Könyvkiadók Szövetsége és a Romániai Könyvkiadók Egyesülete által szervezett seregszemle díszmeghívottja idén Olaszország volt. Beszámoló egy új román kulturális folyóirat, valamint egy magyar meséskönyv román nyelvű megjelenéséről. S Könyves Csíkszereda. Az 1990-es években még úttörő kezdeményezésnek számított a Marosvásárhelyi Könyvvásár évenkénti megszervezése, ma viszont már Erdély minden jelentősebb városában tartanak könyvünnepet.

Szórakoztató konferencia Sepsiszentgyörgyön

Szeptember 23-án, szombaton 9 órától a Park Hotelben Érezd jól magad a BŐRödben címmel szórakoztató konferenciát tartanak külső és belső szépségről, a bennünk rejlő erőről, értékekről. Akik segítenek a kérdéseikre a választ megtalálni: Kondor Ágota mentálhigiénés szakember (Sepsiszentgyörgy), Pap Enikő orvos és dietetikus (Székelyudvarhely), Hamar Hanga bőrgyógyász szakorvos (Csíkszereda), Újvárosi Katalin unitárius lelkipásztor (Székelyudvarhely), Vass Zsuzsanna színművész (Sepsiszentgyörgy), Jánosi Ágnes Anikó ruhatervező (Sepsiszentgyörgy), Márton Mária és Zsolt, a Signature Cosmetics alapítói. Kedvezményes jegyek kaphatók a yoursignature.ro/szepsegkonferencia honlapon és az esemény Facebook-oldalán.

Máté Bence természetfotós előadásai

Máté Bence világhírű természetfotós előadásai zárják a Vértelen vadászat című nagyszabású kiállítást, melyet szeptember 24-ig láthat a közönség Sepsiszentgyörgy főterén. A fotós ön­iróniával tűzdelt, érdekes, humoros előadásokat ígér, amelyek tanulságos és egyben vidám élményt nyújtanak az egész családnak szeptember 23-án, szombaton és 24-én, vasárnap 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyeket a városi jegyirodában vagy az eventim.ro oldalon lehet vásárolni 30 lejért. Diákok és nyugdíjasok kedvezményesen, 15 lejért válthatnak jegyet kizárólag a városi jegyirodában.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Sepsiszentgyörgyön ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt a következő utcákban szünetel az ivóvízellátás: Hóvirág, Varga Nándor, Diószeghy László, Lósy-Schmidt Ede, Millennium, Világlátó, Cserey Jánosné, András Sámuel, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Ion Luca Caragiale, Visky Árpád, Farkasverem, Ibolya, valamint a Vadász és az Akácos utcában a Hóvirág utcával való kereszteződéstől az erdő felé tartó szakaszokon. ♦ Kovásznán szerdán 8–17 óráig csatlakozási munkálatok miatt a következő utcákban szünetel az ivóvízellátás: a Petőfi Sándor utca 36–85. közötti számoknál, a Galambok utcában, az Egyesülés utcai 6-os tömbház A, B, C lépcsőházában, a 8-as tömbház A, B, C lépcsőházában, a 9-es tömbház A, B, C, D, E, F lépcsőházában, a 10-es tömbház A, B, C lépcsőházában; a Dacia Szálloda épületében és a Virág utcában.

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-

plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

KALANDVONAT. A Sepsi Tour kalandvonat sugásfürdői és városi járata szeptember 20-tól a megszokott menetrend szerint hívja újabb kalandokra a kicsiket és nagyokat.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Nagyborosnyón és Kisborosnyón, szerdán Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 412 103). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.