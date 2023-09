Cserkészkiállítás Sepsiszentgyörgyön

Vitek Norbert megnyitóbeszédében ismertette: ebben a formában két éve indult el a kiállítás, sorban az utolsó a sepsiszentgyörgyi. „Valójában több mint harminc év, hiszen az 1910-es évekig nyúlik vissza. Akkor indult el Erdélyben a cserkészet, a kommunizmus alatt betiltották, de 1990-ben újjáalakult. Erre, az újjáalakulás óta eltelt harminc évre utal a 30 éves határkőnél cím. A kiállítás párhuzamosan akarja bemutatni az erdélyi cserkészet történetét a világmozgalom, a román, illetve a magyar cserkészet történetével. Kisebb kitekintéseket tesz továbbá más ifjúsági szervezetek, mint például a Straja ţării vagy a leventemozgalom életére is, melyek hatással voltak a cserkészetre. A tárlatnak nagyon fontos része Puskás Lajos híres cserkészvezető hagyatéka, melyet fia, Puskás Attila adott közre a kiállítás idejére. Puskás Lajos volt, aki az 1920–1940-es években meghatározta az erdélyi cserkészetet. Ő volt az, aki próbálta egyfelől a magyar cserkészetet megóvni a román cserkészetbe, illetve más katonai szervezetekbe való beolvasztástól.”

A kiállítás másik fontos része néhai Gaál Sándor sepsiszentgyörgyi cserkészvezető, a szövetség egykori elnökének hagyatéka. Vitek Norbert hangsúlyozta: „Ő volt az, aki a megyeszékhelyen megalakította az első erdélyi cserkésztörténeti múzeumot. Fontos azt is megjegyezni, hogy Sepsiszentgyörgyön a cserkészet az 1940-es években indult el, annak ellenére, hogy tudjuk, azelőtt is voltak próbálkozások. Hirdették a cserkészetet, de csapat hivatalosan csak az 1940-es években alakul: a Székely Mikó Kollégium csapata. Fontos még azt is megjegyezni, hogy az 1930-as években a mai Mihai Viteazul Kollégium épülete országőrkiképző központ volt.”

Azért érdemes meglátogatni a kiállítást – érvelt a cserkészvezető, mert így olyan dolgokat láthatunk élőben, amelyeket csak könyvekből ismerhetünk, illetve kézzelfoghatóvá válik a történelem egy-egy szelete. A vándorkiállítás szeptember 23-ig látogatható hétfőn, szerdán, pénteken 10–16, valamint kedden, csütörtökön és szombaton 13–19 óráig. Soron kívüli tárlatvezetést a 0742 752 667-es telefonon lehet igényelni.