Tízéves a Mondókázó mozgalom

Szombat délelőtt az Erzsébet parkban, ragyogó napsütésben készítette elő az ünnepi mondókázás helyszínét és kellékeit, az előző évek találkozóinak hangulatát idéző fényképeket, a piknikezés finom harapnivalóit segítőivel a mozgalom szervezője és éltetője, Dombay Imola. A pszichológus, mentálhigiénés szakember a Com’On Sepsiszentgyörgy projekt révén nyert támogatást a közösségi esemény megvalósítására, az érdeklődés pedig nem maradt el: sok kisgyermekes család érkezett a szabadtéri mondókázásra, és eljöttek a nagyobbak is, akik évekkel ezelőtt látogatták szüleikkel a hangulatos találkozókat.

Hogy milyen sokoldalú eszköz a mondókázás, az a szabadtéri pikniken is kiderült, kicsik és nagyok együtt mondták, énekelték az ismerős versikéket, együtt mozogtak és nevettek. Az első alkalommal 2020-ban megjelent és az évfordulóra ismét kiadott Mi a csoda az a mondóka? című kiadvány – melyet a résztvevők közt osztottak szét a szervezők – arra is kitér, hogy az ölbeli játékokat már nagyszüleink, dédszüleink is ismerték, alkalmazták. Az egyszerű ritmusok, dallamok mellé ma is a gyermekbeszédből kölcsönzött szövegek társulnak, egyszerre szórakoztatnak és játékosan oktatnak, miközben elősegítik a mozgást és az értelmi fejlődést, az érzelmi kapcsolatok elmélyítését és erősítik az anya-gyermek kapcsolatot. A mondókázás ugyanakkor a beszédindítás eszköze is, az első lépcsőfok a kisgyermekek számára az őket körülvevő világ megismerésében.

Dombay Imola elmondta, az évek során több száz baba-mama páros kapcsolódott be a játékos fejlesztésbe, a találkozók jó alkalmat teremtettek az édesanyáknak a tapasztalatcserére, valamint az ismerkedésre.