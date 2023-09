Foci és főzés Zabolán

A Mikes Kupán minden a (terem)fociról szólt. A torna lényege a székelyföldi és szórványban levő települések kapcsolatának erősítése az amatőr futball által, lehetőséget biztosítva egymás megismerésére és az együttműködésre – nyilatkozta lapunknak Roy Chowdhury Gergely, a Roy Chowdhury-Mikes Alapítvány elnöke. Elmondása szerint fontos számára a fiatalság csapatszellemének erősítése, ezért is támogat minden olyan nonprofit kezdeményezést, amely az ifjúság közösségépítő tevékenységét szolgálja, legyen az sport, táncház, környezetvédelem vagy tudásfejlesztés.

A Mikes Kupát évente kétszer is megrendezik, tavasszal valamelyik erdélyi faluban, majd az őszi fordulóra Zabolán kerül sor. A zabolai fordulóra szombaton nyolc csapat nevezett be. Az első díjat Székelytamásfalva csapata nyerte, ők vihették el immár másodszor a vándorkupát is, mely tavaly Zabolára került. Második lett Alsórákos, harmadik pedig Kovászna Megye Tanácsának csapata. Külön díjjal jutalmazták a legjobb kapust: Ivanusz Alexandru (Székelytamásfalva) és a legjobb játékost: Roman Alexandru (Alsórákos).

A Szent Mihály Havi Forgatagon a gasztronómia vitte a prímet. A bográcsos főzőversenyre huszonöt csapat nevezett be, a legnépesebb a kézdivásárhelyi Secuiana készruhagyár csapata volt, mely mintegy száz tagból állt. Nehéz lenne felsorolni, hogy ki mit főzött, de voltak különböző házi és vadhúsokból készült ételek, agyas leves tormával, nyárson sült ötven kilogrammos malac, és szilvaízet is láttunk rotyogni egy üstben. Akik kóstolták, úgy vélték, hogy minden étel első díjat érdemelt volna. Az ízek mellett a zsűri figyelembe vette a tálalást, a megjelenést és az ételek eredetiségét is, így az első díjat a kovásznai Lányos Asszonyok, a másodikat a zabolai Kukták, a harmadikat pedig Zabola magyarországi testvértelepülésének, Füzesabonynak a csapata nyerte. Különdíjakat is kiosztottak, többek között a zabolai és kovásznai iskolák gyermekcsapatainak, akik kitartóan helyt álltak a felnőtt szakácsok mellett.

A forgatag este szabadtéri bulizással ért véget, melyen lemezlovas biztosította a jó hangulatot.