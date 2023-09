A Mihai Eminescu utca felújítása azért is szükséges, mert a víz- és csatornahálózat korszerűsítésével, valamint a gázvezeték kicserélésével az út rossz állapotba került, ugyanis a helyet keresztül-kasul fel kellett ásni.

Bokor Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta: nincs pályázati pénz a munkálatra, a helyi költségvetésből fedezik a beruházást a Csernátoni utat a Dózsa Györggyel összekötő, családi házak szegélyezte utcában. „Az eddig bevett eljárás szerint komoly alapot készítünk itt is, hogy a későbbiekben ne legyen gond az aszfalttal. Az utca korszerűsítése nemcsak az aszfaltozásra korlátozódik, hanem más tekintetben is rendhagyó a beavatkozás, ugyanis mind a villany, mind a távközlési vezetékek is föld alá kerülnek. Az ehhez szükséges sáncokat a városgazdálkodási cég munkatársai ássák, a drótok csövekbe kerülnek” – magyarázta. A polgármester azt is elmondta: lehet, hogy a befejezést követően az utcát egyirányúsítják, vélhetően a Csernátoni utca irányából.

A városvezetés idén még a Szacsvay János utcát rendezi, ugyanakkor a Kanta utcát valamennyire járhatóvá teszik, hogy a télen el lehessen takarítani a havat. A felújítás idén már nem történik meg, ugyanis még nem fejeződött be a vízvezeték cseréje – tudtuk meg az elöljárótól.