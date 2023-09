Migrációs nyomás, szigorít Olaszország

Másfél évre emelte a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány tegnap az Olaszországba illegálisan belépők visszatartási idejét, és döntött arról is, hogy azt zárt táborokban kell letölteniük egészen a kiutasításukig. A határozat a migrációról tartott rendkívüli kormányülésen született.

A rendelkezés szigorítást jelent az eddigi gyakorlattal szemben, amely lehetővé tette, hogy az érkezők nagy része szabadon mozogjon az ország területén. Az illegálisan belépőket eddig azonosították és regisztrálták, és ha nem bizonyultak körözött vagy más okból veszélyes személynek, majdnem automatikusan menedékkérelmet nyújthattak be, annak elbírálásáig pedig ideiglenes humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkeztek.

Giorgia Meloni péntek esti videóüzenetében jelentette be, hogy a rendkívüli migrációs helyzetben rendkívüli intézkedésekre van szükség. A mostani kormányülésen elfogadott szigorítás értelmében az illegálisan érkezőket zárt táborokban helyezik el. A mostanáig hatályos hat hónapról először egy évre, majd tizennyolc hónapra emelhetik az emberek visszatartásának idejét. A bevándorlók a központokban adhatják be az esetleges menedékkérelmet, és csak annak pozitív elbírálása után hagyhatják el a tábort. A menekültstátusszal nem rendelkezőket pedig kitoloncolják.

A miniszterelnök meglepetésnek nevezte azokat a kijelentéseket, amelyeket az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen tett vasárnapi látogatása során a lampedusai migránstáborban. Giorgia Meloni úgy vélte, az Európai Unió külső határainak védelme, az emberkereskedőkkel és a tömeges illegális bevándorlással szembeni fellépés, valamint Ursula von der Leyennek az a mondata, miszerint nem az emberkereskedők döntik el, ki léphet be Európába, az olasz kormánypártok sokat ismételt kijelentéseit visszhangozták. Giorgia Meloni idézte az Európai Bizottság elnöke által közölt akcióterv hatodik pontját, amelyben lépéseket ígértek a tengeri átkelésre nem alkalmas csónakok megállítására, valamint az embercsempészésből élő szervezetek útvonalainak elzárására.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap Lampedusa szigetén tett látogatást, ahol Giorgia Meloni olasz kormányfővel felkereste a helyi migránstábort. Az illegális bevándorlás kihívás Európa számára, ezért európai választ kell rá adni – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, aki az olasz kormányfő meghívására személyesen mérte fel a helyzetet az európai migráció egyik déli kapujának tartott, hatezer lakosú szigeten, ahol az utóbbi hetekben naponta több ezren kötöttek ki. Lampedusa szigetén jelenleg mintegy 1300-an vannak a négyszáz fős táborban. Év eleje óta több mint 127 ezren érkeztek, a tavaly ugyanezen időszakban jegyzett 66 ezerhez képest. Von der Leyen és Meloni együtt járta be az olasz vöröskereszt kezelésében lévő menekülttábort, ahol négyszáz férőhelyen továbbra is kétezren vannak. Végigsétáltak a migránscsónakokkal teli kikötőn is. A politikusokat a szigetre érkezvén helyi lakosok tüntetése fogadta, a kialakult helyzet miatt tiltakoztak. Giorgia Meloni meghallgatta a lampedusaiak panaszait, majd biztosította őket afelől, hogy kormánya folyamatosan dolgozik a biztonsági és a higiéniai helyzet javításán.

Az Európai Bizottság elnöke együttműködést ígért az európai és olasz hatóságok között a migráció okozta vészhelyzetben, és közösségimédia-oldalán tízpontos akciótervet hirdetett meg. A második pontban azt javasolja, hogy a Lampedusára eljutott embereket szállítsák el más uniós tagállamokba az önkéntes szolidaritási mechanizmus keretében. Az Ursula von der Leyennel közös sajtótájékoztatón Meloni azt mondta: véleménye szerint a tömeges migráció okozta problémákat soha nem lesznek képesek megoldani, „ha szétosztásról beszélünk. Az egyetlen lehetséges megoldás az illegális átkelési kísérletek megállítása”. Hangsúlyozta: nem jelent megoldást, ha az egyik ország migrációs terhének enyhítésére más tagállamoknak is problémát okoznak az emberek áthelyezésével.