Színház

KÍSÉRLETI ELŐADÁS. Oproiu Nicolette Kiss Tibor Noé Beláthatatlan táj című kötete alapján készült Csendsötét című előadása szeptember 22-én 19 órától látható a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában. Jegyár: 20 lej.

VENDÉGELŐADÁS. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Caravaggio című előadásával szeptember 29-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön lép fel a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Visky Andrej. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak 30 lejért. Telefon: 0267 312 104.

Könyvbemutató

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓK. Szeptember 21-én, csütörtökön 18 órától kettős könyvbemutatót és író-olvasó találkozót tartanak Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Az erdélyi körúton lévő Hidas Judit íróval és Péntek Orsolya íróval, képzőművésszel Murányi Sándor Olivér író beszélget. * Ugyanott szeptember 22-én, pénteken 17 órától könyvbemutatókkal egybekötött író-olvasó találkozóra kerül sor S. Király Béla politológussal és Garda Dezső történésszel. A szerzőkkel folytatott beszélgetés mellett bemutatják S. Király Béla Sárgamellényben (esszék, interjúk) és Garda Dezső A közbirtokosság és magyar nyelvű főiskolák. Képviselői tevékenységem a romániai magyar sajtóban (1997–2000) című köteteit.

Hitvilág

ÜNNEP A SZÓRVÁNYBAN. Szeptember 24-én kerül sor a Zajzoni Rab István-díjak kiosztására. Az ünnepség a brassói magyar evangélikus templomban 10 órakor kezdődik. A Zajzoni Rab István-díjat 2006-tól minden évben kiosztják, díjazásban részesülnek azok a személyek vagy társaságok, akik Hétfalu és a magyarság művelődési, oktatási, szellemi, egyházi, gazdasági életében kimagaslóan tevékenykedtek, életművükkel hozzájárultak értékeink gyarapításához és népszerűsítéséhez, s ezáltal nemzeti közösségünk példaképeivé váltak. A díjazottak: a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, dr. Szili Katalin, Petrás Mária, HMIK-Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub, Kalmár Ferenc András. A díjkiosztón szaval Benedek Krisztina, énekel Petrás Mária.

ZakuszKavarás

Szeptember 23–24-én Nyersen, sülve, főve! mottóval a Crossroads Route11 és a sepsiszentgyörgyi Szimpla csapata egy újabb rendhagyó eseményre várja az érdeklődőket a rétyi keresztútnál. A ZakuszKavarás nevű esemény azért jött létre, hogy a környékbelieket arra biztassa: együtt, kellemes környezetben, jó hangulatban végezzék a befőzést. Az eseményre várják azok jelentkezését, akiknek az idei termésből még maradt, így eladni is jut. A kitét csak annyi, hogy a saját kertjük termését vihetik. Az árusok bére 3 kiló az eladni kívánt zöldségek valamelyikéből. Várnak továbbá mindenkit, aki ott főzné meg a zakuszkáját. Erre legtöbb 4 fős csapatok jelentkezhetnek. Vinniük kell magukkal üstöt, a készítéshez szükséges eszközöket, fűszereket, ha van, akkor a zöldséget is, de azt meg tudják majd vásárolni a helyszíni árusoktól is. A főzéshez biztosítanak asztalt, tűzhelyet, tűzifát és folyó vizet, valamint helyet, ahol előkészíthetik és leőrölhetik a zöldségeket. A helyek száma korlátozott, 10 helyet tudnak biztosítani. A szervezők arra vállalkoznak, hogy az esemény szombatján főznek 50 liter zakuszkát, amit vasárnap áruba bocsátanak, a befolyó összeget három rászoruló családnak ajánlják fel. A szombat estét koncerttel zárják, vendégük az Old Bumeráng együttes. Csak koncertezni vágyók számára is van értelme kilátogatni a rétyi keresztúthoz.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.45-től Az oroszlánkirály (románul beszélő), 17 órától Dzsungel-mentőakció 2.: A világ körül (magyarul beszélő), 18.30-tól Miután annyi minden történt (román feliratos), 18.45-től Szeánsz Velencében (magyarul beszélő), 20.30-tól Bazi nagy görög lagzi 3. (magyarul beszélő), 20.45-től Az apáca 2. (román feliratos).

Ingyenes ügyintézés Illyefalván

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között Illyefalván a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óra között az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca, 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 412 103). Kézdi­vásárhelyen ma a Gá-­

bor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

KALANDVONAT. A Sepsi Tour kalandvonat sugásfürdői és városi járata mától a megszokott menetrend szerint hívja újabb kalandokra a kicsiket és nagyokat.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési

Házban.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, csütörtökön Nagypatakon, pénteken Zágonban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

RETRÓ KLUB PARTY. Kósa Ferenc szervezésében nyárzáró buli lesz a közép korosztály részére szeptember 22-én, pénteken 17 órától Kőröspatak végében a Virág Csárda Panzió nagy pázsitos, úszómedencés udvarán és tágas termeiben. Bárki viheti a saját kedvenc zenéjét, lehet piknikezni, úszkálni, tollasozni, labdázni.

ZALÁNI SZILVÁSNAP. Szep­tember 24-én, vasárnap 12 órától főzőversennyel kezdődik Zalánban a szilvásnap, ahol meg lehet kóstolni hagyományos készítményeket (szilvás gombóc, szilvaíz, szilvapálinka). A gyermekeknek is lesznek különböző foglalkozások, vetélkedők. A jó hangulatot a bodoki Reménység Furulyacsoport, a mikóújfalusi Nagykürt Fúvósegyesület és a Zöld Fenyőcske Néptáncegyüttes biztosítja. Lesz tábortűz és szalonnasütés, a rendezvény táncmulatsággal zárul a helyi kultúrotthonban.

KUTYAMENHELY. A sepsiszentgyörgyi kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket a 0769 065 095-ös telefonszámon vagy a menhely_adapost@tega.ro e-mail-címen lehet megtenni. A kutyamenhelyért felelős személy: Balázsi-Bardócz Csaba, telefonszám: 0732 717 185. Látogatási program: hétfőtől péntekig 10–18, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

KÓS KÁROLY-DÍJ. Idéntől on­line lehet pályázni a Kós Károly-díjra. A hazai országos és Kárpát-medencei anyanyelvi és irodalmi versenyeken kimagasló eredményeket elért diákok pályázatait várják az rmpsz.ro/hu honlapon október 1-jéig.