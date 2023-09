Az alábbi történet – amely nem egy sajnos immár szokványos és könnyen átlátható „lépre csalás” a világháló valamelyik bugyrában, hanem jól szervezett nemzetközi bűnszervezet „munkája” – azt igazolja, hogy a pénzügyi befektetések nem kevés kockázattal járnak. Főként, ha magas nyereséget ígérnek. Az extrahozamnál pedig – bármennyire is kecsegtető, és a „marketingeszközök” bármennyire is meggyőzőek – érdemes azonnal gyanút fogni. A pórul járt „ügyfél” neve elhallgatását kérve írta meg a folyamatot mások, mindannyiunk okulására. (Fer-)

Egyre többször dobta be a legismertebb közösségi platform Iohan­nis vagy Ciolacu képével a Romgaz, majd később a Hidroelectrica részvényvásárlási ajánlatát, miszerint vezetőink is részvényesként sokszorozták meg vagyonukat. Folyamatos gondom volt, mit tegyek az életen keresztül megtakarított pénzemmel, az inflációhoz képest a bankok a lekötött pénzre is csak a felét, ha adják. Rákattintottam a reklámra, hogy érdekel, telefonszámot és e-mail-címet adtam, s hívtak is: a bejelentkezés szerint Londonból egy GenoxInvest nevű cégtől. Hosszas beszélgetés után megállapodtunk, hogy 1000 lejt befektetek, s nem a Romgazhoz, hanem a „bróker” szerint sokkal nyereségesebb Shellnél, de mivel lejben volt, feltetette velem az utaláshoz az Orange Money programot. Jelezte, egy tanácsadó fog keresni, aki az én befektetésemet bonyolítja. Jelentkezett is, naponta hívott, fél órákat, órákat mondott, már éreztem, megbolondulok. Ezért kértem, utalja vissza a pénzem az általa jelzett nagy nyereséggel, mert nekem nincs időm ennyit locsogni.

Végül fordítva lett, meggyőzött, hogy egyedi lehetőség van jelentős nyereségszerzésre, így újabb 10 000 lejt fektettem be, de mivel ismét pénzátváltási gondok merültek fel, s a bitcoin is bejött a képbe, segítségével feltettem a Revolut és az AnyDesk programokat, és irányítása alatt rengeteg számomra érthetetlen manőverrel átutaltam a pénzt. Utólag észrevettem, hogy az összeg magánszámlán landolt. Kérdeztem a hölgyet, azt mondta, irodájuk munkatársa, ő intézi tovább. Közben naponta küldte a grafikonokat, miszerint a befektetett pénzem már a mesés 14 000 dollárnál tart, s ujjongva közölte, hogy a SpaceX első alkalommal nyit az idegen részvényesek felé, ha még megtoldom 7600 lejjel, akkor megduplázódik az eddigi profit. Jeleztem, ha nyomban küldik a szerződést az első két utalásomra, akkor partner leszek. Meg is érkezett aláírva, én is megtettem, s visszaküldtem, és utaltam a harmadik összeget, amit állításuk szerint csak négy napra kell lekötni. A határidő elteltével kértem, hogy a befektetett pénzem dupláját, 6000 eurót ki akarok venni, mert már nagyon bűzlött valami, de megnyugtattak, hogy természetesen megtehetem, a többit ők forgatják tovább, s a nyereség tíz százaléka őket illeti.

Szeptember 5-e volt az a nap, amikor legalább nyolc órát tartottak szóval, s közben bütyköltették velem a számomra ismeretlen folyamatokat különféle már feltett programokon, hogy a bitcoin lejjé változzon s „jusson vissza” a számlámra. Jelezték, hogy két számlám lévén, megosztják az összeget, hogy a hatóságoknak ne tűnjön fel a nyereség. Megnyittatták az egyik számlámat, hogy figyeljem, mert utaltak, érkeznie kell. Egyszer meg is jelent zölddel az utalás, megkönnyebbültem. Mondták, folytatják a másik számlámra is, nyissam meg, s jelezzem, ha beérkezett. Hosszasan figyeltem, aztán meguntam, már merült le a telefonom is, így félbeszakítottam a beszélgetést, s megígértem, hogy este írok, ha bejött.

Közben kártyával szerettem volna egy vásárlásnál fizetni, de a leolvasó jelezte, elégtelen az összeg. Így nyomban ellenőriztem mindkét számlámat, s nagy megdöbbenésemre mindkettő le volt ürítve. Így tudtam meg utólag, hogy az AnyDesk program egy nyitott könyv, minden mozdulatomat látták, a beírt kódot is, s gyorsan cselekedtek. A zölddel megjelölt összeg, amely befutott a számlámra, egy banki kötvényem volt, amelyet feloldottak, átjött a számlámra s onnan ellopták. Még egy olyan levél is bejött a Revoluttól, hogy sajnálattal, de a hitelfelvételi kérésemet elutasítják, tehát még el is adósítottak volna.

Természetesen rendőrségi feljelentés lett belőle, de sok jóval nem kecsegtetnek, a GenoxInvest cég nem létezik, egy bűnszövetkezet fosztogatja a naiv és jóhiszemű ügyfeleket. Mert a rendőrségen azt is elárulták, hogy már többen fordultak hozzájuk hasonló feljelentéssel. Azóta kétszer is hívtak, hogy mind gyűl a pénzem, utalnának belőle, amennyit kérek, de nyissak két másik általuk megnevezett bankban számlát. Nyilván elutasítottam, ismerik azt a két számlaszámot, ahonnan kifosztottak, ha akarnák, utalhatnának.