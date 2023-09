Az összesen 5444, tavalyi zárómérleget leadó cég közül a különböző kategóriákban 917 került a top háromba, vagyis az első három hely valamelyikére – közölte Édler András kamaraelnök, azt is hangsúlyozva, hogy a kamararendszer által kidolgozott egységes szempont szerinti rangsorolásban kizárólag a cégek szerepelnek, az egyéni vállalkozások nem. Minden dobogós helyet kiérdemelt vállalkozást igyekeztek értesíteni, igaz, olyan akadályokba is ütköztek, hogy legalább egyharmaduknak nincs elektronikus postacíme, ami elsősorban a vállalkozásnak okozhat gondot. Ugyanakkor utalt arra is, hogy a díjazás a kamara kizárólagos felelőssége, az értesítést kapó cégeket máshonnan is megkereshetik, de azt az elismerést általában pénzért kínálják, a kamara diplomája ingyenes.

A gálát egyébként úgy szervezik, hogy azt az elismerés, a bemutatkozás, a szórakozás, vagyis a jó hangulat uralja, ezért – a diplomák kiosztása mellett – ezúttal is gazdag programmal készülnek. Lesz helyi termékek bemutatója és kóstolója (Bertis prémiumtermékek, díjnyertes fagylalt), kulturális műsor (hárfakoncert, tűzshow), a vállalkozás és a stressz témakörét érintő előadás, a civil szervezetek sorában pedig idén a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Ifjak Egyesülete mutatkozik be. A kiemelt meghívott György Attila pénzügyminisztériumi államtitkár lesz.

A kamara honlapján egyébként elérhető mind a toplista, mind a cégek rangsorolása, mind a háromszéki vállalkozások adatai településre lebontva, vagyis a sok adatot tartalmazó elektronikus katalógus.

Kérdésre válaszolva a tervezett megszorítások kapcsán a kamara elnöke egyebek mellett azt mondta: az intézkedések ismét – hiszen év elején már volt egy módosítás – a versenyszférát, kiemelten a kis cégeket érintik negatívan. Háromszéken, vagyis a mikrovállalkozások megyéjében (itt a tavaly összesen 4925 ilyen vállalkozás működött) a cégek mintegy harmadának az árbevétele meghaladja a 60 ezer eurót, így nekik – ha az intézkedést bevezetik – egy helyett három százalékos adót kell fizetniük. És ez csak egy példa.