Japán autók Kézdivásárhelyen

Toyoták, Daihatsuk, Subaruk, Hondák, Mazdák, Nissanok és Lexusok sorakoztak több más márka mellett a gokartpálya parkolójában, gyári és tuningolt autócsodákat lehetett megtekinteni a Saisho Fest nevet viselő rendezvényen, amely pénteken kezdődött, szombaton és tegnap is zajlott. Természetesen nem csak álló autókat lehetett megtekinteni, hiszen volt driftbemutató és gyorsasági verseny is, ez utóbbi a gokartpályán.

A nem mindennapi rendezvény mögött – melyet második alkalommal szerveztek meg az országban – két fiatal blogger áll, akiket elsősorban a japán autók érdekelnek. „Egy egyszerű blogot működtetünk, mely kimondottan a japán autókról szól. 2016-ban kezdtünk el működni, én akkor még licis voltam, de már gyerekkoromban foglalkoztatott ez a téma. Az információkat olvasással, Youtube-videók nézésével gyűjtöttem be, ezek között voltak rendezvényekkel kapcsolatosak is” – mondotta Tudor Tribunescu, a rendezvény társszervezője, aki Sorin Ștefan Sanduval együtt működteti a blogot és szervezte a találkozót.

„2016-tól 2020-ig kimondottan az internetre szorítkoztunk, de ebbe úgymond beleuntam, és így léptünk szintet. Kézdivásárhelyre mintegy száz autó érkezett, ez egyben kiállítás is, de lehetőség van futamra is benevezni. Az autókat szelektáljuk, van egy kritériumrendszerünk is. Úgy kerültünk ide, hogy kötődöm a gokarthoz, többször voltunk itt, nekem ez a kedvenc pályám az országban, nagyon szép a környék is. Sokat nyomott a latban, hogy ez az egyetlen pálya Romániában, amely szálláslehetőséget is kínál. Érdemes elmondanom, hogy mielőtt jöttünk volna, megnéztük, hol vannak szálláshelyek, és Kézdivásárhely 15 kilométeres vonzáskörében minden foglalt volt. Jövőben biztos, hogy ismét itt szervezzük meg a rendezvényt” – hangsúlyozta a szervező. A versenyt egyébként tavaly Saisho Meet néven hozták tető alá.