Gyermekek nevetésétől és kiáltásától, szülők biztatásától és tapsától, pattogó labda hangjától, edzők utasításától, lovak nyerítésétől és pörgő zenétől volt hangos szombaton Sepsiszentgyörgy központja, ahol 10 és 15 óra között tartották meg az ezúttal is hatalmas érdeklődésnek örvendő Sportágválasztót. A szervezők sikeresnek ítélték az eseményt, és bíznak abban, hogy jövőre még többen – mind sportegyesületek, mind résztvevők – csatlakoznak kezdeményezésükhöz.

Objektív okok miatt ugyan 2023-ban elmaradt az elmúlt hétvégére beütemezett Sepsiszentgyörgyi Sportnapok tizenhatodik kiírása, de ennek ellenére is megtartották az esemény egyik legnépszerűbb programját, a Sportágválasztót.

Az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan az Agro Electro Sportágválasztó ezúttal is megmozgatta a megyeszékhelyi gyerekek hadát, akik tíz helyi sportegyesület közreműködésével tizenöt sportágat próbálhattak ki. A rendezvénybe bekapcsolódó gyermekek pontgyűjtő versenyen is részt vettek: aki kipróbált legalább tíz sportágat, ajándékcsomagban részesült. Összesen 485-en teljesítették ezt a feladatot. A Sportágválasztó végén tombolahúzást is tartottak, aminek a fődíját, egy vadonatúj kerékpárt a mindössze négy esztendős Kovács Áron nyerte meg.

A sportolás és szórakozás mellett közönségtalálkozóra is sor került, ugyanis a megyeszékhelyi Sepsi-SIC sportolói is jelen voltak az eseményen, és közülük a kosaras Gereben Lívia és Sarah Dumitrescu, valamint a kézilabdás Andreea Adespii-Molnár és Solymosi Iringó készségesen válaszolt a gyerkőcök kérdéseire.

„Szervezőként nagyon sikeresnek ítélem meg a negyedik sepsiszentgyörgyi Sportágválasztót, amelyet tíz sportegyesület közreműködésével szerveztünk meg. Köszönet a támogatásukért és azért, hogy felkarolták a rendezvényünket, hiszen ebből mindenki csak nyerhetett. Nyertek a gyerekek, akiket így sportolásra ösztönöztünk, nyertek a klubok, hiszen ez alkalommal toborozhattak új tagokat, illetve megismertethették a sportágukat. Hasznos volt ez az akciónk, s a jövőben is mindenképp meg akarjuk szervezni, és bízom abban, hogy a következő eseményünkön még többen csatlakoznak hozzánk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Nemes Áron, az Agro Electro Sportágválasztó szervezője.