A rendfenntartók igazgatója azért fogalmazta meg ajánlását, mert kollégái egy, a világhálóra feltöltött kisfilm révén értesültek arról, hogy egy ittas állapotban lévő férfi szep­tember 11-én este belovagolt a megyeszékhely főterére, illetve az Erzsébet parkba. Az eset kapcsán a helyi rendőrség közleményében rámutat, „az illető több szabályt szegett meg, hiszen csendháborítást követett el, ittas állapotban ült ló hátára, így a lóvezetésre vonatkozó előírásnak sem tett eleget – a lovat a városban kantáron kell vezetni, az úttesten”. A térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid idő alatt azonosított férfit 1000 lejre megbírságolták.

Hadnagy István hangsúlyozta, a fentiekhez hasonló helyzetekben csak abban az esetben tudnak közbelépni, ha arról tudomást szereznek, azaz ha bejelentést kapnak. Arra biztatja a sepsiszentgyörgyieket, ha rendbontással, problémával szembesülnek, ne a világhálón osszák meg elsőként a fényképeket, videókat, előbb jelezzék azokat a helyi rendőrségnek, hívják őket vagy küldjenek üzenetet a 0739 886 992-es Whatsapp telefonszámra. „Ez az eset inkább kínos-vicces, de ha valami komolyabb baj van, fontos, hogy a hatóságok minél hamarabb tudjanak az eseményről” – nyomatékosította.

A helyi rendőrség arra is kitért, hogy a betakarítás időszakában gondot jelentenek a városi forgalomban megjelenő szekerek. Ezeket a következő hetekben is ellenőrzik, s amennyiben a fogatok nem rendelkeznek közlekedési engedéllyel, lefoglalják azokat. Ebben az évben eddig 17 szekeret koboztak el, illetve 1700 lej pénzbírságot szabtak ki. Emlékeztettek: sötétben a szekereknek láthatóaknak kell lenniük, ezért a lovas fogatokon ülőknek fényvisszaverő mellényt kell viselniük, és kötelező a hátsó lámpa is.