Tortoma Önképzőkör

Az évadnyitó találkozón ma 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Számba véve az eddigi gyűjtést és történteket… címmel bemutatják a Művelődés közművelődési havilap tizennégy ismeretterjesztő írást/tanulmányt magában foglaló Erdővidék című mellékletét. A szerkesztők és a szerzők közül jelen lesznek: Benkő Levente főszerkesztő (Magyarvista), Boér Hunor könyvtáros-muzeológus (Sepsiszentgyörgy), Csiszér Levente geográfus, a Sapientia – EMTE adjunktusa (Barót), Dobra Judit tanár (Sepsiszentgyörgy), Hoffmann Edit történész-muzeológus (Barót), Kisgyörgy Zoltán geológus-újságíró (Sepsiszentgyörgy), Lakatos Csilla néprajzkutató (Barót), Préda Barna néprajzkutató, helytörténész (Zalánpatak), Rostás-Péter Emese szerkesztő (Kolozsvár), Sütő István faipari szakmérnök, népművész (Vargyas). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. A kiadvány ingyenes, a helyszínen beszerezhető.

Könyvbemutató

ANTALKA ÁGOTA Lélekformáló(k) című könyvét ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám) Király István, a Mentor Könyvek Kiadó vezetője mutatja be.

SZÉKELY ÁRPÁD Tündérvár és Istenháza című fotóalbumának vetítéssel egybekötött bemutatójára szeptember 27-én, szerdán 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében.

Színház

m studio. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház 27-én, szerdán 21 órától az egykori Bodok Szálló parkolójában Fire Flow című tűzzsonglőr-előadását játssza; rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru, időtartam: 30 perc; jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

VENDÉGELŐADÁS. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Caravaggio című előadásával szeptember 29-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön vendégszerepel a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Visky Andrej. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak 30 lejért. Telefon: 0267 312 104.

Zene

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK. A sepsiszentgyörgyi Vox Humana kamarakórus az új évad kezdetén tagfelvételt hirdet. Jelentkezni rövid bemutatkozással együtt a studioroland@yahoo.com e-mail-címen vagy messengeren lehet.

ŐSZI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Cantus Firmus Vegyes Kar, valamint a Pro Cantus Firmus Egyesület szervezé­sében október 1-jén, vasárnap 17 órakor őszi hangversenyre kerül sor a zene világnapjának tiszteletére Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban. A fellépő kórusok: a Mezőkeresztesi Kamarakórus (Magyarország), a kovásznai Pastorala Kamarakórus, a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, valamint a Cantus Firmus Vegyes Kar.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Keddenként 16.30 órától elsőáldozásra készülő III. osztályos gyerekek hittanóráit tartják a sepsiszentgyörgyi belvárosi plébánián. * Jövőben újra lesz bérmálás az egyházközségben, ősztől kezdődnek a felkészítők. Várják a X–XI. osztályos diákok jelentkezését a sekrestyében és a plébánia irodájában. A felkészítőt péntekenként este tartják, az első találkozásra szeptember 29-én, pénteken 19 órától kerül sor. * Ugyancsak pénteken 19 órától házaspároknak is tartanak programot a plébánián. * A héten az ifi órákat is elkezdik: szombaton 19 órától a VIII–XII. osztályos fiatalokat várják a plébániára. * A cserkészfoglalkozások is elindulnak, ugyanakkor a cserkészet iránt érdeklődő IV–VII. osztályos gyerekeket várnak a csapatba. Az első találkozó október 6-án, pénteken 17 órától lesz.

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai plébánián ma 16 órától az óvodásokat és az I–II. osztályosokat várják, szerdán 16.15-től a III. osztályosokat (elsőáldozásra készülőket); csütörtökön 16 órától a IV–VII. osztályosoknak tartanak felkészítőt, 17 órától a gyermekkórus próbál; szombaton 16 órától Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, négy gyermek édesanyja, számos könyv szerzője Önbizalom, önbecsülés a nevelés tükrében címmel tart előadást a Krisztus Király-plébánia és a Háló Egyesület vendégeként; vasárnap 19 órától a VIII–XII. osztályosokat és az ifjúságot várják foglalkozásra.

A magyar szablyavívás története

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében szerdán 18 órától vetített képes, bemutatóval egybekötött történelemórán vehetnek részt az érdeklődők, melyet a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola szervez.

Eva FilmMakers Fest

Szeptember 22–28. között zajlik Sepsiszentgyörgyön az Eva FilmMakers Fest harmadik kiadása, Románia egyetlen, kizárólag női filmeseknek szóló filmfesztiválja. A rendezvénybe a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet is bekapcsolódik: ma 20.30-tól a Művész moziban a Memento Mori. A váci legenda című filmet vetítik le.

Holnemvolt Mesefesztivál

Szeptember 23-ától október 1-jéig zajlik Háromszéken a a Holnemvolt (Székelyföldi) Mesefesztivál, mely idén a kamaszokat állítja a figyelem középpontjába, de gyerekek, felnőttek, családok is olyan közösségi élmények részeseivé válhatnak, melyek kamatoztatása a társadalom minden területére kiterjed. Idén a szeretetnyelvek és különösen a minőségi idő témáját járják körül helyi és nemzetközi szakértőkkel. Az élőszavas mesélések mellett szakmai műhelymunkák, képzések, előadások során sajátíthatják el a szülők, pedagógusok, könyvtárosok, pszichológusok, segítőszakmabeliek a mesemondás csínját-bínját, illetve jótékony hatásait. Meghívottak: Élő Fruzsina (HU) meseterapeuta, pszichológus; Kádár Annamária (RO) mese­pszichológus; Bajzáth Mária (HU) mesepedagógus; Szabó Enikő (RO) mesemondó, meseterapeuta; Zámborszky Eszter (HU) mesemondó, Csavar-Mátis Katalin (RO) meseterapeuta, Tátrai Vanda meseterapeuta (HU), Rotundu Cojocaru Mirela (RO) mesemondó, Bedőházi Beáta, Pál Anna Brigitta (RO) mesemondó, Danny Bain mesemondó (USA). Érdeklődni Szabó Enikő meseterapeutánál a 0746 800 046-os telefonon.

Szerdán a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban Danny Bain mesemondó műsora: 9 órától A fán lakó gyermek és 11 órától Kodzsugukila, a boszorkány. Jegyár: 10 lej.

Séta a szívünkért Kézdivásárhelyen

Könnyed, 3,5 km hosszúságú sétával a kézdivásárhelyi Rotary Klub az idén is csatlakozott a Promenada inimilor országos kampányhoz, partnerségben a Wegener Pro Sanitate Alapítvánnyal és a Zöld Nap Egyesülettel. Mint hangsúlyozzák, a nemzetközi ajánlások szerint már napi legalább 30 perc séta elegendő ahhoz, hogy nagy lépést tegyünk a szívbetegségek megelőzése érdekében. A szívünknek nemcsak érzelmi, hanem fizikai odafigyelésre is szüksége van. A mai délutáni séta 16.30 órakor kezdődik. Gyülekező a W. Wegener parkban, onnan indul a csapat. Az útvonalon két pihenő is lesz: Gábor Áron téren és a Józsiás parkban. A séta ugyancsak a Wegener parkban ér véget, ahol dr. Erdélyi Csaba tart rövid előadást Hogyan őrizzük meg a szívünk egészségét? címmel. A részvétel korosztálytól független.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai utcai Dr.Max (Sensi­blu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 312 0493). Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

Elzárják az Ivóvizet. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Sepsiszentgyörgyön az Árkosi úton ma 8–13 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvízellátás.

ÁRAMSZÜNET. Zabolán javítási munkák miatt 27-én, szerdán és 28-án, csütörtökön 9–15 óráig nem lesz villanyáram.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Papolcon, szerdán Barátoson. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.