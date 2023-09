Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,

PÉTER ALBERT

tanár, a Székely Mikó Kollégium Népi Együttesének vezetője

2023. szeptember 23-án életének 92., házasságának 65. évében visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Drága halottunk búcsúztatása és temetése 2023. szeptember 26-án 13 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójában a református egyház szertartása szerint.

Kérjük, hogy akik szerették, egy szál virággal búcsúzzanak tőle.

Nyugalma legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1118463

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, testvér, nagynéni

és hű rokon,

HEGYI KATALIN KLÁRA

(szül. DÁVID)

életének 75. évében 2023. szep­tember 24-én elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait szeptember 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától

a református egyház

szertartása szerint.

Részvétfogadás aznap 14 órától.

Nyugalma legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4330142

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. CHIRIȚĂ BEÁTA

(szül. DIMÉNY)

életének 92. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2023. szeptember 26-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

4330144

Annyira akartam élni, / A betegséget legyőzni, / Búcsúztam volna tőletek, / De erőm nem engedett, / Így búcsú nélkül szívetekben / Tovább élhetek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, a zaláni

PÁNTI ZOLTÁN

életének 86. évében 2023. szep­tember 24-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szerettünket szeptember 26-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a zaláni temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Jóságáért pihenése legyen csendes, drága emlékét kegyelettel megőrzi

gyászoló családja.

4330141



Részvét

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves osztályfőnökünktől, mindenki szeretett

BERCI bácsijától. Sajnos a jövőre remélt találkozás elmarad, de majd folytatjuk az égi találkozókon. Legyen békés nyugodalma, emlékét örökre megőrizzük. Családja gyászában osztozunk, vigasztalódást kívánunk.

Az 1994-es XII. C

osztályának diákjai

4330148

Mély megrendüléssel értesültünk PÉTER ALBERT nyugalmazott kollégánk, a Székely Mikó Kollégium Népi Együttese egyik alapítójának, a néptánccsoport vezetőjének haláláról, aki mikós diáknemzedékek hosszú sorának adta át a népi kultúra iránti szeretetet, és aki személyes példájával közvetítette mindannyiunk számára azt, hogy a lelkes szándék, a tenni akarás a legnehezebb időkben is képes a közösséget megtartó értéket teremteni. Berci bácsi emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük. Osztozunk kolléganőnk, Csikós Júlia könyvtárőr édesapja elvesztése miatti fájdalmában.

1118467

Réty Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége, valamint Réty Község Önkormányzata őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a családnak GODZSA JÁNOS egykori tanácsi alkalmazott elhunyta alkalmából.

699

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa és a polgármesteri hivatal munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki PÉTER ALBERT Pro Urbe díjjal kitüntetett polgár elhunyta miatt. Erőt és vigasztalódást kívánunk családjának és hozzátartozóinak.

697



Köszönet

Tisztelettel köszönjük meg mindazoknak, akik a

SZTOLYKA LAJOS elvesztése miatt érzett fájdalmunkban osztoztak, sírjára a kegyelet virágait helyezték el.

Gyászoló családja

4330139



Megemlékezés

Múlnak az évek egymás után sorban, de szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, FINTA D. FERENCRE és

FINTA D. IRÉNRE haláluk 7., illetve 49. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

du.

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk az uzoni születésű MOLNÁR MATILDRA halálának ötödik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető hozzátartozói

1118468

Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, / Aki a bajban is megfogja a kezed. / És hogy milyen fontos is volt neked, / Csak akkor tudod, ha már nincs veled. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi WENZL SÁNDORRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos özvegye, gyermekei

és azok családja

4330147

Múlnak az évek egymás után sorban, de szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Téged elfelejteni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

id. RÉSZEGH TAMÁSRA halálának negyedik évfordulóján.

Szerettei

4330017

Fájó szívvel gondolunk az édesapára, nagytatára, a kilyéni

id. KALLA JÓZSEFRE, aki tíz éve itt hagyott minket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, gyermekei és unokái

4330140

Bár az idő múlik, de emléked örökké velünk marad. Szeretetünk összeköt minket, és szívünkben élsz mindennap. Kegyelettel emlékezünk az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi BRANDER KAROLINÁRA (szül. BÖLÖNI) halálának nyolcadik évfordulóján.

Szerettei

4330129

Kegyelettel emlékezünk a drága jó szülőkre, nagyszülőkre, a kálnoki KURTULY ÁRPÁDRA halálának 17. évfordulóján és KURTULY ERZSÉBETRE

halálának 7. évében.

Szerettei

4330135

Hogy egy édesapa milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg, jó Atyám, s köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám. A szárazpataki

születésű dálnoki

id. MARTI JÁNOSRA emlékezünk, aki 73. életévét töltené, de sajnos születésnapján már nem tudjuk személyesen köszönteni. Isten nyugtassa

békében, szívünkben

örökké élni fog.

Fia és családja

1118462

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a hét éve elhunyt édesanyánkra, MARTI JULIANNÁRA (BUJDOSÓ). Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei

4330136

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a földben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a magyarhermányi

id. PETŐ GERGELYRE halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Csak az tudja, mi a fájdalom, kinek férjét és fiát

fedi a sírhalom.

Szerettei

4330130

Ma harminc éve veszítettük el szeretett édesanyánkat,

SZŐCS ILONA tanítónőt. E szomorú évfordulóra emlékezve ma is fájdalommal álljuk körbe sírhantját, és soha el nem múló szeretettel gondolunk rá.

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, /de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István)

Bánatos szerettei

4330138