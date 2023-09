Felújítanád a lakásod? Ezeket érdemes előtte tudnod /X/

Új lakás vásárlásakor vagy a régi renoválásakor számos kérdés van, amire tudnod kell a választ. Mit lehet kezdeni az eredeti terekkel? Hogyan hozható ki a legtöbb a lakásból? Minderre és még sok más kérdésedre is választ kaphatsz cikkünkből!

(T)rend a lelke a mindennek

Az persze alapvető, hogy tisztában legyünk ne csak a lakásunk adta lehetőségekkel, de a saját céljainkkal is. Emellett azt is érdemes látni, hogyan tudjuk a legjobban megvalósítani a kiválasztott stílust. Szeretnénk tágítani a szobák terét? Esetleg kihangsúlyoznánk ezt-azt az adott trendnek megfelelően? Bármi is a válaszunk, a LivDan Home csapatával a lakberendezés sokkal egyszerűbbé válhat. Szakértői csapata a teljes tervezés és megvalósítás során végigvezet minket.

Milyen lépésekből áll egy lakásfelújítás?

Kíváncsi vagy, hogyan is néz ki egy teljes körű lakásfelújítás a gyakorlatban? Általában az alábbi lépésekből áll:

1. Az alaprajz szemügyre vétele - az ötletelés fázisa

Ha van a lakásunkról alaprajz, az a kiindulási pont. Ha nincs, egy helyszíni felmérés után a lakberendező csapat utólag is el tudja azt készíteni. Miután mindez megvan, a következő kérdés az, hogy milyen hangulatot szeretnénk sugározni a lakásunkkal? Egy modernebb megjelenésre vágyunk, vagy éppen egy patinás századelőire?

2. Stílus és textúrák

Ha már az irányt sikerült letisztáznunk, továbbléphetünk a színek, az anyagok és a burkolatok irányába. A burkolatok esetében is először a mintákat érdemes megnézni, mielőtt kiválasztanánk közülük a megfelelőt.

3. A bútorok várható elrendezése

Egy naponta használt élettér esetében a praktikum sosem egy elhanyagolható tényező. Ezért az sem mindegy, hogyan rendezzük majd el a bútorokat. Mindennek megfelelő helyet kell találnunk, miközben az összképre is ügyelünk.

4. A belsőépítészeti dokumentáció elkészítése

A villanykapcsolók, dugaljak és lámpák kiosztása ugyanolyan fontos, mint a helyiségek tervezett elhelyezkedése. A 10-15 oldalas, belsőépítész által összeállított dokumentum, ha elég alaposan kivitelezett, tökéletes térképként funkcionálhat a megvalósításhoz.

5. A kivitelezés

Ezután következhet a tervek megvalósítása. Ha a dokumentáció kellően precíz lett, az a hibalehetőségeket minimalizálja.

6. A lakás berendezése

A legizgalmasabb rész kétségtelenül a lakóhelyünk otthonná varázsolása. A dísztárgyak, bútorok és egyéb kiegészítők mind-mind tulajdonosának személyiségéről árulkodnak - miközben életre keltik a teret is.

Miért érdemes profikra bíznunk a feladatot?

Egy felújítás vagy egy vadonatúj otthon esetében érthető, ha szeretnénk, hogy minden tökéletesen sikerüljön. Ahhoz azonban, hogy a lakás hangulata épp olyan legyen, amilyenre vágyunk, szükségünk van egy vízióra is. Ezért érdemes szakértőket felfogadnunk, akik leendő otthonunkat megismerve pontosan fel tudják mérni, mi hol mutatna a legjobban. Így kerülhető el a legegyszerűbben az, hogy a végeredmény teljesen más legyen, mint amit elképzeltünk.