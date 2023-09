Felújított számítógépet ajándékba? Mutatjuk, mire érdemes figyelni /X/

A nálunk fiatalabb rokonaink lehet, hogy nálunk is jobban értenek a gépekhez, de az idősebb családtagjainknak nyugodtan adhatunk felújított számítógépet ajándékba. Ebben a cikkünkben összeszedtük, hogy mire érdemes figyelni akkor, ha egy ilyen meglepetéssel szeretnénk megtámogatni például a nagyszülőkkel való kapcsolattartást.

Felújított számítógép ajándékba?

Mindenképp fontos, hogy új legyen? Miért ne legyen egy használt asztali számítógép az ajándék? Egy ilyen választással nemcsak egy olyan készüléket adunk, ami kiválóan használható, de még közben környezetbarát megoldást is választunk. Ráadásul egyúttal pénztárcabarát is lesz a döntésünk.

Ha pedig valaki azon aggódik, hogy egy ilyen gép nem lesz elég jó, az gondolja végig, hogy mire fogják használni az adott PC-t. Biztos, hogy nem hatalmas gépigényű számítógépes játékokat fognak rajta játszani. És az is valószínű, hogy videóvágásra és képszerkesztésre sem ezt fogják használni. Ha ilyen igények merülnének fel, akkor biztosan nem jönne szóba, hogy mi adjunk ajándékba egy asztali gépet.

Fontos, hogy a készülék felhasználóbarát legyen!

Arra nagyon ügyeljünk, hogy használatra kész legyen a gép. Erre kiváló megoldásokkal szolgálnak ma már a kereskedők. Az olyan cégeknél, mint a PC Aréna, akár előre telepített Windows operációs rendszerrel, Office programcsomaggal és vírusirtóval is kérhetjük a felújított használt PC-nket.

Ezeken felül az alapvető szoftvereket érdemes feltelepíteni, hogy mindent megtaláljon rajta a megajándékozott, amire szüksége lesz. Legalább egy böngésző mindenképp kell rá. Emellett viszont akár egy Skype-ot is feltelepíthetünk, vagy bármi mást, amiről tudjuk, hogy garantáltan hiányozna. Ha már van egy régi számítógép a háznál, érdemes azt is megnézni, hogy milyen szoftverek vannak rá telepítve, az adhat egy támpontot, sőt egy teljes listát is, hogy mi fog kelleni.

Mire fogják használni a PC-t?

Ha például kapcsolattartásra a családdal, vagy az unokákkal, akik már külföldön dolgoznak vagy tanulnak, akkor valószínűleg kelleni fog egy jó minőségű kamera.

De nem árt bevonni azt is, akinek ajándékozni fogjuk a számítógépet, hogy mire lesz szüksége. Inkább ne legyen meglepetés ez az eszköz, de olyan legyen, amilyenre igény mutatkozik. Lehet, nem is tudjuk, hogy mit hiányol a régi PC-jéből, pedig ez fontos információ a választás során.

Előfordulhat az is, hogy egy nagyobb monitorra van igazából nagy szüksége, mert szeretne filmeket vagy YouTube videókat nézni rajta. Ezt is valószínűleg csak akkor fogjuk megtudni, ha beszélünk róla, ha rákérdezünk.

Lehet, hogy inkább újat kellene vennünk?

Előfordulhat az is, hogy nem találunk megfelelő használt PC-t, mert olyan magasak az elvárások, hogy egy új készülék fog kelleni. Épp ezért kell beszélnünk róla!

De azt mindenképp tartsuk szem előtt, hogy sok esetben egy felújított, de használt készülék épp olyan jó, olykor még jobb is, mint egy új. Ráadásul akár töredékáron is hozzájuthatunk. Már csak ezért sem árt elgondolkodni egy ilyen megoldáson. (X)