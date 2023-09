Szárazajta könnyei

Közel nyolcan éve már. A falu életét olyannyira befolyásoló esemény nagyon távolinak tűnik; a tanúk száma megfogyott – a természet rendje szerint időközben ők is kiköltöztek a temetőbe –, az 1944. szeptember végi mártírok közvetlen leszármazottjainak haja is rég deresbe váltott már. A második világégés vége rég volt, Erdővidék eldugott kis faluja – hogy is találhatta meg akkoriban Gavril Olteanu és kegyetlen csapata? – mégsem felejti fiait, lányait.