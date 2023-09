A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2015-ben indult sepsiszentgyörgyi tanulmányi központja az idei tanévtől önálló karként működik, ez adott kiemelt jelentőséget a tegnapi tanévnyitónak, de az is hangsúlyosan megjelent a köszöntőkben, hogy idéntől sport- és edzőképző szakkal bővült az agrármérnöki és erdőmérnöki képzés. A Nyárádi Imre István tagozatvezetőt váltó Náhlik András, az új kar dékánja az elsőévesekhez szólva azt mondta, a hit, önbizalom, kitartás, felelősség, becsület, hűség és az összefogás vezérelje őket.

A sepsiszentgyörgyi Sapientia Csíki utcai székházának udvarán tartott tanévnyitó ünnepség a magyar himnusz eléneklésével kezdődött, a műsorvezetők már ekkor jelezték, hogy az esemény a székely himnusszal ér véget. Ezt beszédében Tonk Márton, a Sapientia rektora is megemlítette, aki szerint ebből is látszik, mennyire fontos, hogy legyen önálló erdélyi tudományegyetem, ahol a nemzeti érzéseket is meg lehet élni. A köszöntők előtt a magyar történelmi egyházak képviselői mondtak útra való intelmeket: Dénes Katinka református lelkipásztor az álmok megvalósítására buzdította a fiatalokat, Péterfi Ágnes unitárius lelkész az éltető kútforráshoz hasonlította az egyetemet, Ilyés Zsolt plébános a maradandó tudásra építette mondandóját és áldást adott az új tanévre.

Jövőt nem lehet egyik napról a másikra építeni – ezt hangsúlyozta köszöntőbeszédében Kató Béla. Az Erdélyi Magyar Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke emlékeztetett a 2015-ös indulásra, amikor agrármérnöki szak kezdte meg működését Sepsiszentgyörgyön, 2020 őszén erdőmérnöki szakot indítottak, a 2023/2024-es tanévtől sport- és edzőképző szakkal bővült a kínálat. A 2021-ben a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által indított sepsiszentgyörgyi képzőművészeti tanszékre is kitért, amely a távlati célok szerint a Sapientia keretei között fog működni. A Sapientia campust épít Sepsiszentgyörgyön, de Erdélyben, Székelyföldön magyar jövendőt, amit csak kitartó következetességgel, konok határozottsággal lehet építeni – hangsúlyozta Kató Béla.

Sokan voltak hitetlenek, tamáskodók, akik nem hittek a Sapientia jövőjében, még kevésbé abban, hogy Sepsiszentgyörgyön önálló kar fogja megállni a helyét, de mégis sikerült – hangsúlyozta Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora. Az elsőévesekhez szólva azt mondta, egyetemi éveik során a jövőbeli sikereik elérése érdekében alapvetően a következőkre van szükségük: szakmai tudásra, emberi értékekre, kommunikációs és kapcsolatépítési készségekre, az egyetemi lét kedvező lehetőségeit felismerni és kihasználni tudó, jó értelemben vett opportunizmusra.

„1990 után talán az volt az egyik legfontosabb célkitűzése az erdélyi magyar közösségnek, hogy legyen önálló magyar egyeteme, hiszen tudták és tudtuk, hogy a Bolyai Egyetem megszűnése micsoda felfoghatatlan, megemészthetetlen tragédia volt. Tudtuk és tudták az akkori döntéshozók is, hogy ahol van tudás, ott előbb-utóbb lesznek vezetők is, ott van jövő” – indította beszédét Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a Sapientia EMTE Erdélyről szól, az erdélyi magyar kultúra megmaradásáról, az erdélyi fiatalok jövőjéről, boldogulásáról, versenyképességéről, és arra biztatta a Sapientia helyi hallgatóit, vegyenek részt a város kulturális életében.

Mivel a Sapientia és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) közötti stratégiai megállapodás alapján két esztendővel ezelőtt megkezdte működését Sepsiszentgyörgyön a PTE Művészeti Kara kihelyezett képzőművészeti tanszéke festőművészet és szobrászat szakkal, a pécsi egyetem és alapítványa képviselője is tanévnyitó köszöntőt mondott. Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki főtanácsadó, a Pécsi Tudományegyetem alapítványának kuratóriumi tagja utóbbi minőségben köszöntötte a tanévet kezdő hallgatókat, tanárokat. Magyarország 2011-ben megfogalmazott új alaptörvényére hivatkozva hangsúlyozta: Magyarország felelősséget vállal a határain kívül álló nemzettársai­ért, ennek egyik példája a következő tíz évre szóló stratégiai együttműködési megállapodás a pécsi egyetem és a Sapientia között. Az EMTE felvállalta a kereszténységhez és a nemzethez kötődés misszióját, ezt a kettős kötődést adja hallgatóinak – mondotta. Fedeles Tamás, a pécsi egyetem rektorhelyettese méltatta a két egyetem közötti kapcsolatot, és hangsúlyozta: céljuk, hogy támogatásukkal a helyi kihelyezett képzőművészeti tanszék a Sapientia önálló szakává váljék.

Az újonnan alakult önálló kar dékánja, Náhlik András kifejtette, miért tartja fontosnak az egyetem életében a hitet, önbizalmat, kitartást, felelősséget, becsületet, hűséget és az összefogást, majd megköszönte a Sapientia sepsiszentgyörgyi létrejöttéért bábáskodók munkáját, támogatását.

A Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kara száznegyvenegy hallgatóval kezdi meg a 2023/2024-es tanévet, az agrármérnöki, erdőmérnöki és sport–edzőképző szakon összesen hatvannégy elsőévessel. A PTE helyi tanszékén jelenleg harmincketten tanulnak, közülük tizenketten idén kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat.

A Sapientia kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai karának, a pécsi egyetem művészeti karának dékánjai, a helyi egyetem tanárai és hallgatói jelenlétével megtartott tanévnyitón Teller Ede-díjjal jutalmazták Nyárádi Imre Istvánt, a Sapientia sepsiszentgyörgyi oktatási helyszínének létrehozóját, a tanulmányi központ sok éven át tartó vezetőjét, és Grátzer Miklós-ösztöndíjban részesítették Bardoc Emőke, Fejér Botond, Főcze Zsolt harmadéves erdőmérnök szakos hallgatóit. Az ünnepségen népdalokat énekelt István Ildikó, közreműködött az Accord Quartet vonósnégyes. A tanévnyitó a hagyományos vetőmag- és ecsetátadással, valamint a székely himnusz eléneklésével ért véget.