Segít eligazodni a világban Viripajev darabja

Ivan Viripajev Iráni konferencia című szövegének magyar nyelvű ősbemutatója több szempontból is rendhagyó produkciónak ígérkezik – mondták el sajtótájékoztatójukon a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház legújabb előadásának alkotói.

Pál Ferenczi Gyöngyi megbízott igazgató, aki színészként is részt vesz az előadásban, elmondta, több színház játszotta már Viripajevnek ezt a darabját, magyarul azonban még nem mutatták be, a rendező kérésére készült el a magyar nyelvű fordítás. Az előadásnak két bemutatója lesz, október 3-án és 5-én, ugyanis kettős szerep­osztásban láthatja majd a közönség.

Túl sok jó színésze van a színháznak ahhoz, hogy valaki kimaradjon ebből az előadásból, és túl jó ez a szöveg ahhoz, hogy csak kevesen dolgozzanak rajta – mondta Bocsárdi László rendező, aki szerint olyan a társulat számára ez a produkció, mint egy kurzus vagy szellemi utazás. „Válaszút elé ért a mi európai kultúránk, olyan pontban vagyunk, ahonnan szétfutnak az utak, és nem tudjuk, hogy melyiken fogunk tovább indulni, hogyan tudunk megbirkózni a más kultúrákkal való keveredéssel” – fogalmazott. Bevallása szerint először románul olvasta el a szöveget, és azonnal eldöntötte, hogy színpadra viszi Sepsiszentgyörgyön. Mint kifejtette, manapság annyi a kifejezésre jutó gondolat és vélemény, hogy eltéved közöttük az ember, és Viripajev darabja segít eligazodni a világban. A konferencia egy nagyon divatos kommunikációs forma, de távol áll a színháztól, ezért az volt a legnagyobb kihívás az alkotók számára, hogy megpróbálják lebegővé, költőivé tenni a szöveget úgy, hogy közben annak rendkívüli ereje is érvényesülni tudjon. Viripajev életművének egyfajta összegzése ez a darab, a nagy világmozgás fölé emel, ahonnan könnyebben megértjük mindazt, aminek tanúi vagyunk a hétköznapokban – tette hozzá Bocsárdi.

A kortárs nemzetközi drámairodalomból talán Viripajev képviseli a leguniverzálisabb gondolatiságot – mondta a sajtótájékoztatón Kozma András, a budapesti Nemzeti Színház dramaturgja, aki korábban több más darabját is lefordította már a szerzőnek. Mint elhangzott, az Iráni konferencia mottója a Hamletből való, és az sem véletlen, hogy ez a konferencia Dániában zajlik, mely Hamlet szerint börtön. Egy példázatba kerül bele tehát a néző, mely alapvető filozófiai kérdéseket is megfogalmaz. Lenni, de hogyan lenni, amikor párhuzamos igazságok mellett létezünk? Az Iráni konferencia létünk határhelyzetén mozog, és ha a nézők nem is kapnak válaszokat az őket izgató aggasztó kérdésekre, elindul bennük egy olyan folyamatot, mely könnyebbé, mélyebbé, tágasabbá teszi a világról alkotott felfogásunkat – fogalmazott.

Nagy kihívás számára ez az előadás, mert Viripajev teljesen újszerű szövegkezelést kér a színésztől, olyan helyzetbe hozza, amelyben frissítenie kell az eszközeit – vallotta Pálffy Tibor, aki korábban két Viripajev-darabot rendezett Sepsiszentgyörgyön (Illúziók, Oxigén), és ezúttal színészként vesz részt az előadásban.