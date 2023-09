Megemlékezés

Csak egy emlék maradt minden, / egy gyönyörű emlék: / Az, hogy itt éltél köztünk / és velünk lehettél. Szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk

a szerető nagybácsira,

a felsőcsernátoni

KÁSZONI GYULÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

1118466

Örök hiányát érezve, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi LÁZÁR MÁRTA JUDITRA (szül. KOVÁCS), aki hat hete távozott szerettei köréből.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szerettei

2257

Fájó szívvel emlékezünk a kézdi­almási FINTA JULIANNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Gyászoló szerettei

2250

Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, / Szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. / Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el, / Akik igazán szerettek, soha nem felednek el. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az uzoni születésű id. LŐRINCZ ZOLTÁNRA

halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

4330131

Megtört szívvel emlékezünk

az egy éve elhunyt

id. POLGÁR SÁNDORRA. Tudod, olyan nehéz megszólalni még egy év után is, hisz olyan hirtelen elmentél, hogy még nem is búcsúztál, csak a rettentő nagy fájdalmaid után egy nagy sóhajjal itt hagytál. Nincs olyan nap, amikor ne jutnál eszünkbe. Kimegyünk a temetőbe egy-egy virágszállal a kezünkben, leülünk a sírkövedre, és azt kívánjuk, bárcsak újra itt lehetnél velünk örökre. Annyi jó emléket és jó cselekedetet hagytál itt, amit soha, de soha el nem feledünk. Hálásak vagyunk a drága kezed munkájáért. Megpihent szíved, / Szemed álomba merült, /

Felszállt a lelked, /

Angyalok közé került.

Özvegye, gyermekei,

menyei és unokái

4330174

Imádtad a családod, mindenkit szerettél, / Az volt a boldogságod, ha velünk lehettél. / Beteg szíveddel is értünk aggódtál, / Annyira féltettünk, de legyőzött a halál. / Az idő nem hoz gyógyulást, / Marad az emlék és a néma gyász. Fájdalommal emlékezünk a zágoni születésű barátosi id. KÁDÁR GYULÁRA halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

4330180

Kegyelettel és szomorú szívvel emlékezünk

HELDSDÖRFER HUBERTRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4330158

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Könnyes szemmel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TIMÁR BÁLINTRA,

akit hat hete kísértünk

utolsó útjára.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4330159

Az idő telik, a bánat nem múlik. Soha el nem múló, mély fájdalommal emlékezünk a szeptember 28-án három éve elhunyt drága jó gyermekre, feleségre, édesanyára,

PELMUS TÜNDÉRE

(szül. KOVÁCS).

Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben őrizzük.

Édesanyja, özvegye

és két gyermeke

4330162

Fájó szívvel emlékezünk

a drága gyermekre, testvérre,

KOVÁCS MÓNIKÁRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos szülei, testvérei

és azok családja

4330164

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi id. SZAKÁCS ANDRÁSRA halálának 7. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4330173

Jóságát, szeretetét soha nem feledve emlékezünk a szerető édesanyára, feleségre, a sepsikőröspataki

KISS ANNÁRA (Anyucira) halálának nyolcadik évfor­dulóján. Emlékét örökre

szívünkbe zártuk.

Szerettei

4330181

Szeretettel emlékezünk a drága jó Édesanyára, nagymamára, testvérre, anyósra,

ÉLTES ILONÁRA

(szül. PÉTER) halálának 2. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1118471