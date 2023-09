Nem tágítanak a medvék Mikóújfalutól

Mikóújfalu polgármestere, Demeter Ferenc a közösségi médiában hívta fel ismét a figyelmet arra, hogy a temető közelében medve jár. Lapunknak elmondta, a síroktól tíz méterre észlelték az állatot a helybeliek, s valószínűsíti, hogy az évekkel ezelőtt a közelbe telepített gyümölcsöshöz látogat vissza táplálékot szerezni. Minden ilyen esetben az érvényben lévő jogszabályok szerint járnak el, megpróbálják elzavarni, elhajtani a medvét, ha visszajön, akkor befogni és fülszámmal megjelölni. Ha ismét visszatérnek, utóbbi példányokat később könnyebb felismerni, szükség esetén eltávolíthatók.

A történtek kapcsán a sürgősségi helyzetek helyi bizottsága elindította a vadállat befogásához szükséges lépéseket. A polgármester arra kérte falusfeleit, amíg nem sikerült a medvét befogni, legyenek nagyon figyelmesek, ha a temetőbe mennek, vigyenek magukkal kísérőt, beszéljenek hangosan. Lapunknak elmondta azt is, tegnap hajnalban egy fülszámozott, hárombocsos anyamedvét fogtak be és altattak el, miután az több rendben is megfordult a faluban. Legutóbb is egy kertben, az érintett gazdaság lakóházától öt méterre találtak rá – mesélte.

Demeter Ferenc egyébként attól tart, a medvék látogatásainak neheze csak ezután következik. Mint mondta, szakemberek szerint az erdőn nincs elég táplálék, kevés makk termett, ezért nem vonultak vissza, a mezőkről is lassan betakarítják a kukoricát, így várható, hogy az élelemszerzés miatt egyre-másra feltűnnek a lakott települések környékén. „Oda jutottunk, hogy éjszaka a medve után járunk, de nappal dolgozni is kéne, projektekkel, beruházásokkal foglalkozni” – mondta elkeseredetten. Úgy véli, a helyzet immár tarthatatlanná vált, hiszen az emberek biztonsága, élete került veszélybe. „Mindenkit, aki nem így gondolja, meghívom Mikóújfaluba éjszaka, a lakóházak melletti kertek közelében pihenni, védeni a vadat...” – fogalmazott bejegyzésében. Ugyanakkor arra biztatta a helybelieket, amennyiben medvét észlelnek a faluban vagy annak közelében, jelezzék azt a helyi hatóságoknak vagy hívják a 112-es segélyhívó számot.

Mikóújfaluban tavaly három kárpótlási dossziét iktattak a medvék okozta károk megtérítésére, idén év eleje óta már nyolcat összesítettek az önkormányzatnál. A településvezető jelezte, azt tapasztalják, hogy a megyében folyósítják a károsultaknak megítélt összegeket, ennek tulajdonítja, hogy az emberek most már bátrabbak, jelzik a vadkárokat, igénylik a jogszabályok szavatolta összegeket.