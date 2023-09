Kézdivásárhelyi séta az egészségért

Az eseményt a Wegener Pro Sanitate Alapítvány, a Zöld Nap Egyesület és a Rotary Klub kézdivásárhelyi tagsága szervezte, kiindulópontja a Wilhelm Wegener Park volt. A zöldövezetben, a szabadtéri színpadnál gyülekezőket Román György, a Rotary előző elnöke, jelenlegi titkára köszöntötte, ismertette a kezdeményezés fontosságát és szabályzatát. Az útra indulóknak vizet biztosítottak, aki pedig a pár kilométeres séta után visszatért a parkba, azt a tombolahúzás nyereményei várják – közölte a színpadról a titkár, majd a Pro Urbe díjas Erdélyi Csaba nyugalmazott belgyógyász főorvos tartott előadást szervezetünk „motorjával” kapcsolatosan. A szakember érintette a legfontosabb élettani tudnivalókat, beszélt a szív betegségeiről, külön kitérve a sajnos nagyon elterjedt koszorúér-, illetve érszűkületi panaszokra. Hangsúlyozta, hogy az elkényelmesedett és egészségtelen életmód miatt világszerte az elhalálozások jelentős része szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggésben történik, így érdemes figyelmet szentelni ezek megelőzésére.

Kifejtette: a szívet edzésben kell tartani, mozogni kell, amennyire van lehetőség, de ugyanakkor nem is szabad leterhelni, mert az szintén nem jó. Szót ejtett a vérnyomás felső szintjéről is, némiképp bírálva a gyógyszeripar érdekeltségét. Úgy vélte: bár azt sulykolják az emberekbe, hogy a vérnyomás felső határa 120, ebben a szakemberek részéről nincs konszenzus, 140 is elfogadott, hiszen az emberek nem egyformák sem életvitelben, sem súlyban, sem az érzelmi hátterükben.

A kiselőadást követően a résztvevők mintegy négy kilométeres sétán vettek részt, a parkból átvonultak a Kossuth térre, majd a főtér, a Béke és a Molnár Józsiás utca érintésével visszatértek a kiindulópontra, ahol a szervezők külön sorsoltak tombolát gyerekek és felnőttek számára.