Székelyföld legjobb mézeit díjazzák

Következő írásunk

A Művelődés közművelődési havilap kedd este mutatta be Baróton a művelődési ház kistermében Erdővidéknek szentelt mellékletét. Az eseményen jelen levő szerzők írásaik hátteréről, kutatásaikról, a közben felmerülő buktatókról és örömeikről, az elért eredményeikről számoltak be a nagyszámú érdeklődőnek. Miközben beszéltek, válaszoltak a feltett kérdésekre vagy párbeszédet folytattak a közönséggel, felderengett az is, mennyi értéket teremtett a kistérség az elmúlt évszázadokban.