Közlekedési jelzőlámpákat, azaz villanyrendőröket szerel fel hamarosan Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Kórház, Stadion, Gólya és az Akác utcák kereszteződésénél. Az említett kereszteződésben már több közúti baleset is történt, ezért biztonságosabbá szeretnék tenni.

Ehhez az elképzeléshez kapcsolódik a városi képviselő-testület tegnapi döntése, mely értelmében megvásárolják a Kórház és a Stadion utca sarkán álló területet a rajta álló házzal, így lehetővé válik, hogy később kibővítsék a kereszteződést.

A testületi ülésen elhangzott, hogy a már hosszabb ideje áruba bocsátott ingatlan – a telek és a rajta álló ötven négyzetméteres ház – vételárát a felértékelés után 62 ezer euróban határozta meg a szakértő. A város élni szándékszik a vásárlási jogával, mivel ezáltal lehetőség nyílik az eddig sok gondot okozó, jelenleg veszélyes útkereszteződés távlati biztonságosabbá tételére egy elterelő sáv kialakításával a most megvásárolt területen. Nyilván ehhez a házat le kell bontani.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta: egy ideje foglalkoznak azzal, hogy miként lehetne a négy utca találkozásánál csökkenteni a balesetveszélyt. Első lépésként hamarosan villanyrendőröket helyeznek itt el, illetve később a kereszteződés átszervezését is szeretnék véghezvinni. Mint ismert, az illető útszakasz igen forgalmas, a Kórház utca a városközpontot köti össze a Szemerja negyeddel, ráadásul a mentők is gyakran ezen keresztül közelítik meg a megyei kórházat, a Stadion utca a környék egyik főútvonala, amint a meghosszabbításában futó Gólya utcát is sokan használják, illetve mindhárom utca több városi buszjárat útvonalához tartozik. Az Akác utca a legkevésbé forgalmas a négy közül. Sajnos az útkereszteződésben az elmúlt években elég sok közúti baleset történt elsősorban az elsőbbségadás elmulasztása miatt.