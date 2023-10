A magyar és a székely himnusz eléneklésével kezdődött a gála, melynek műsorvezetője, Günther Ottó ismertette: a Nektária Székelyföldi Mézverseny fontos esemény, amely mélyen kapcsolódik Székelyföld gazdaságához és kulturális identitásához. A méz és a méhek kiemelkedő szerepet játszanak természet és ember mindennapi életében. Az élelmiszer-ellátásban betöltött szerepük és az egészségügyi előnyeik elengedhetetlenek. Székelyföldön ez a kapcsolat különösen erős, mivel a méhészet hagyományokra és a helyi tájhoz való kötődésre épül. A székelyföldi falugazdász-hálózat rendszeres tevékenységei révén támogatja a körülbelül ezer helyi méhész munkáját. Ennek a támogatásnak köszönhetően jött létre a Nektária Székelyföldi Mézverseny, mely vándoresemény, célja, hogy kiemelje és támogassa a méhészek mindennapi tevékenységét, valamint elősegítse értékesítési lehetőségeiket.

Deák Mihály, a Kovászna Megyei Méhész Egyesület elnökének köszöntője után Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke örömét fejezte ki, hogy nyolc székelyföldi méhész szakmai szervezet sikeresen együttműködik, hangsúlyozva: akkor tudunk megmaradni Székelyföldön, ha a méhészet fennmarad és a székelyföldi méhészek sikeresek lesznek. Említett szervezetek: Kovászna Megyei, Nyárádvölgyi, Gyergyószéki, a Kisküküllő Menti, Hargita Megyei, Erdélyi Méhész Egyesület, a Bioméz Egyesület, valamint az Udvarhelyszéki Méhész Egyesület és Lovagrend.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke jelezte, a méhészek – legalábbis az általa ismertek mind – hasonlítanak a méhekhez: szerények, csendesek, dolgosak és segítőkészek. Hangsúlyozta, a székelyföldi önkormányzatok önként vállalt feladatokkal is foglalkoznak (ezért csatáik vannak a számvevőszékkel és feljelentőkkel), olyan közösségeket támogatnak, amelyek termelnek és öregbítik Székelyföld hírnevét. Ilyenek a méhészek is, mintegy ezren vannak, és a jövő hét végi édes ízek fesztiváljára utalva említette a kürtőskalácssütőket is, hozzátéve, ez utóbbi tevékenységből mintegy kétezer család él meg. Munkaalapú jövőt szeretnénk teremteni, hangsúlyozta a szónok. Ezekkel a rendezvényekkel az a cél, hogy évről évre egyre többen lássanak fantáziát abban, hogy méhészkedjenek, és egyre jobb minőségű mézet termeljenek. Az ilyen rendezvények abban segítenek, hogy mind többen ismerjék meg a székelyföldi termékeket.

Fotó: Albert Levente

Nagy István, Magyarország agrárminisztere kiemelte, ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni, legyünk büszkék arra, amink van, legyen hitünk benne, mert az átterjed a vásárlókra is. És folyamatosan tanuljunk, egymástól is, mondotta, hozzátéve, megelégedéssel észlelte a mézkiállításon, milyen innovatívak a termelők, hisz sokféle terméket állítottak elő, mandulával, dióval, áfonyával, mazsolával kevert mézeket is látott. A méz a természet olyan kincse, amelyből kevés van, ezért meg kell becsülnünk, hangsúlyozta. Ehhez hasonló érték csak a pálinka, amelyben a gyümölcs esszenciája van benne, tette hozzá. A piac terméket követel. „Hibázunk, ha engedjünk, hogy más töltse be a piacot, mert – a nagyáruházakban kapható kínai termékre utalva – a több ezer kilométerről, olcsón érkező termék eredete és minősége nem ellenőrzött. Ha biztonságot akarunk, helyi terméket kell árulnunk. Rá kell ébreszteni a vásárlókat arra, hogy ne kockáztassanak, ha jót akarnak, helyi terméket vásároljanak. Aki székelyföldi mézet vásárol, minőséget kap” – hangoztatta a magyar mezőgazdasági miniszter, aki – mint a későbbi méltatásból kiderült – otthon aranykalászos méhész gazda.

Hatos György, a Nektária főszervezője ismertette a verseny technikai részleteit. A második kiadás jóval nagyobb népszerűségnek örvendett, mint az első, hisz a tavalyi 77-hez képest idén 132 méhész nevezett be a versenyre, összesen 260 mintát. A tavalyi tapasztalatokból tanulva idén már részletes jelentkezési ív kitöltését kérték, hogy begyűjtsék a szükséges adatokat. Nevezni augusztus 1-je és 31-e között lehetett, a szakmai zsűri szeptember első két napjában bírálta el a mintákat Árkoson. Ezt követően a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán bevizsgálták a továbbított anyagot. Ennek mikéntjét már Lajos Alpár Ferenc ismertette.

Fotó: Albert Levente

Díjazottak

A köszöntők, ünnepi beszédek és technikai részletek ismertetése után következett a díjak ünnepélyes átadása. Elsőként a Kaptárszolga-díjakat adták át azoknak, akik az utóbbi években hozzájárultak a Nektária Székelyföldi Mézverseny szakmai fejlődéséhez és sikerességéhez. Összesen 28 elismerést nyújtottak át.

István Ildikó dalbetéte után díszes oklevél képében Báró Ambrózy Béla Érdemdíjat adományoztak Nagy István magyar agrárminiszternek és a 73 éves Vajna László kisbaconi méhésznek, aki – mint a méltatásban elhangzott – már 14 évesen vásárolt két méhcsaládot, majd folyamatosan bővítette méhállományát. Ezen a pályán elkötelezettséggel és szorgalommal töltött el 60 évet, mely során nemcsak saját tudását gyarapította, hanem az erdővidéki méhésztársadalom elismert tanítójává vált, széles körű szakmai segítséget nyújtott mindenkinek, akinek szüksége volt rá.

Újabb dalbetét után rátértek a verseny díjazására. 60 bronz-, 95 ezüst és 59 aranyérmet adtak át. Három-három aranyéremmel Csomortáni Csongor, Ács József és Szafta Szabolcs büszkélkedhet. A legszebb külalakkal rendelkező mézekért járó díjakat Gecse László Levente (3.), Ács József (2.) és Hobaj József (1.) kapta.

„Champion” – bajnok – minősítést kapott Balázs Botond József repceméze, Tőkés Attila hársméze, Páll István napraforgóméze, Fülöp Domokos mézkülönlegessége, Ferencz Kova Dénes vegyes méze, a szászbonyhai HA-NIM BEE LIFE Kft. akácméze és Kovács József havasi méze.

És ezzel még mindig nem ért véget a gála, következett az év legkiválóbb mézeinek a díjazása. Különdíjat kapott Fülöp Domokos mézharmatméze, 3. díjat Ferencz Kova Dénes vegyes méze, 2. díjat a HA-NIM BEE LIFE Kft. akácméze, első helyezést pedig Kovács József havasi méze.

„Találkozunk jövőre, hogy újra együtt ünnepelhessük a méhek és a méhészek munkáját. Hozzunk létre egy újabb csodálatos évet a méhek iránti szeretetünk és elkötelezettségünk jegyében!” – zárta a rendezvényt Günther Ottó.