Megyei sporttámogatások

Kovászna Megye Tanácsa csütörtöki, online tartott ülésén arról is döntött, hogy az önkormányzat 200 ezer lejjel támogatja a Sepsi OSK Sportklub U15-ös, U16-os és U17-es utánpótlás futballcsapatainak a bajnokságban való részvételét.

Az összeg felét idénre, felét jövő évre irányozták elő. A Kézdivásárhelyi SE felnőtt és ifjúsági kosárlabdacsapatainak támogatása is a meghirdetett napirenden szerepelt, ám a tervezet kiegészítése okán jövő hétre halasztották a kérdést. Az ülés végén Fazakas Péter tanácstag gratulált kollégájának, Ambrus Józsefnek, a Sepsi-SIC Sport­egyesület elnökének a sepsiszentgyörgyi női kosárlabdacsapat bravúrjához, miszerint bejutott az Euroliga főtáblájára. Személyesen is kell majd gratulálniuk a lányoknak és a stábnak, hisz komoly teljesítmény Európa legjobb tizenhat csapata közé kerülni, javasolta. Tamás Sándor tanácselnök megköszönte a közgyűlés tagjainak hozzájárulását, hogy a megyeháza anyagilag támogathatta a Sepsi-SIC Sportegyesületet is – lám, megvan az eredménye, tette hozzá.