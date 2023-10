Van elég gáz, és még több lesz

Akár egy nagyon fagyos tél átvészeléséhez is elegendő földgáztartalékkal rendelkezik Románia – jelentette ki a Transgaz vezérigazgatója, Ion Sterian, Sebastian Burduja energiaügyi miniszter pedig azt nyilatkozta, hogy a fekete-tengeri földgáz kitermelésével Románia Európa legnagyobb gáztermelőjévé válik.

Sterian szerint Románia a lehető legjobb helyzetben van a gázellátás szempontjából, mivel a tárolókapacitást 2022-höz képest 100 millió köbméterrel növelték, és jelenleg a tavaly szeptemberi tartaléknál 477 millió köbméterrel több, 3,65 milliárd köbméter van a tárolókban, ami több mint 96 százalékos töltöttséget jelent. Ez a töltöttségi szint 1,22 százalékkal nagyobb az európai átlagnál – közölte a vállalatvezető, és megjegyezte: korábban soha nem volt akkora a romániai földgáztárolók töltöttsége, mint most, ami részben a fogyasztás csökkenésének is köszönhető. Elmondta azt is, hogy Románia a tárolt mennyiség 80–90 százalékából a háztartások földgázfogyasztását biztosítja, a nyugati államokban azonban sokkal kisebb – Spanyolországban például csak 30 százalékos – ez az arány.

Románia a fekete-tengeri földgáz kitermelésével Európa legnagyobb gáztermelőjévé válik – állítja Sebastian Burduja fejlesztési miniszter. Elmondása szerint folyamatban van a tengeri szélerőműveket szabályozó törvény tervezetének véglegesítése, és várhatóan a következő két hétben a kormány asztalára kerül. A jogszabálynak azért van jelentősége, mert lehetőséget ad Romániának kiaknázni a tengeri szélerőművek hatalmas – a Világbank becslései szerint évi 75 gigawattnyi – potenciálját. A miniszter hangsúlyozta: ezekhez a beruházásokhoz mindenekelőtt arra van szükség, hogy a Fekete-tenger román partjai biztonságosak legyenek. Ezek mentén földgázkitermelés jelenleg is zajlik a Fekete-tenger talapzatából: a Carlyle csoport évi egymilliárd köbméter gázt hoz a felszínre, ami Románia szükségletének tíz százalékát jelenti. Emellett négymilliárd eurós befektetéssel 2027-től elkezdődhet a Neptun Deep földgázmező kitermelése is, ami további évi 10 milliárd köbméter gázt biztosít majd az országnak.