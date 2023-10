Az iskolai drogfogyasztás ellen

Fokozni kell az oktatási rendszerben az iskolai erőszak és a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló erőfeszítéseket, emiatt az idei tanévben az Iskola másként hetet is ennek a témának szentelik – jelentette be Ligia Deca tanügyminiszter tegnap a fővárosi Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanévnyitója után. Ugyanott Alexandru Rafila egészségügyi miniszter ugyancsak az iskolai drogfogyasztásról és az egészségnevelésről beszélt. Az iskolai drogteszteléssel egyikük sem ért egyet.

A két minisztérium fokozni akarja a megelőzési és felvilágosító tanfolyamokat és kampányokat, növelni azoknak a tanulóknak a számát, akik részt vesznek az 1–12. osztályos tanulók számára jelenleg elérhető fakultatív egészségnevelési programban, és meg akarja vitatni a 2025–2026-os tanévtől bevezetendő új tantervi keretet is ebben a témában – közölte Ligia Deca. Alexandru Rafila szerint az egészségnevelés tantárgyat már a következő tanévtől bevezetik az elemi osztályoktól a középiskoláig, a biológiatanárok és az osztályfőnökök fogják ezt tanítani, akiket addig ki kell képezni. A miniszter emlékeztetett, hogy 2002-ben elindult egy iskolai egészségnevelési program, ez azonban 21 éven át fakultatív jellegű volt, és a szülők mindössze 5 százaléka íratta be gyerekét ezekre az órákra, habár az egészségnevelés révén sikerülhet többek között a fiatalkori drogfogyasztás visszaszorítása, ugyanakkor a diákok elsajátítják a helyes higiéniai szokásokat, egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást – sorolta, és hozzátette: az ortodox pátriárkátus is támogatja ezt. Azt is elmondta: a minisztérium szakemberekből álló munkacsoportjának javaslata szerint a fiatalok drogtesztelését nem az iskolákban, hanem erre szakosodott központokban kell elvégezni, de ez is kizárólag szülői igénylésre és hozzájárulással, illetve a tanuló hozzájárulásával történhet, pszichológiai tanácsadás mellett. Rafila szerint a tesztelés önmagában nem oldja meg a drogfogyasztás jelentette problémát, a megelőzés alapját az oktatásnak és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemnek kell képeznie.