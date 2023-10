Közel száz, a háromszéki gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott, 17 és 26 év közötti fiatal vett részt csütörtökön azon a sepsiszentgyörgyi tájékoztatón, amelyet a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezett e korosztály számára jogaik és kötelességeik megismertetése céljából. A Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott esemény egy országos kampány része, amelyen különböző intézmények képviselőit is megismerhették azok a fiatalok, akik nagykorúsításuk után a védelmi hálózatban vagy abból kilépve sorsukat önállóan kívánják rendezni.

Lajos tizen­nyolc éves és két hónapos korától nevelkedik lemhényi hivatásos nevelőszülőknél. Idén végzi a tizenkettedik osztályt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium katolikus teológiai osztályában, szeretne továbbtanulni a gyulafehérvári hittudományi főiskolán. Maradna nevelőszüleinél továbbra is. Zengő is a hittudományok felé hajlik, de addig még hosszú az út, mert jelenleg még csak kilencedik osztályos a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolában pincér szakon. Öt esztendeje nevelkedik a helyi Borosnyay Kamilla Elhelyező Központban, és miután befejezi a szakiskolát, be szeretne iratkozni a Nagy Mózes Főgimnázium teológiai osztályába. A hétgyermekes esztelneki családból származó lány mindkét szülőre árva, legkisebb testvérével együtt került a céhes város gyermekvédelmi intézményébe, nagyobb testvérei otthon boldogulnak.

A huszonkét éves nagybaconi Kincső ötéves korától családi elhelyezésben nőtt fel nagyszüleinél, jelenleg is velük lakik, elvégezte az egészségügyi technikumot, és idén kezdi az első évet a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tagozata környezettudományi szakán. Zalán Bereckből érkezett, húszéves, Csíkszeredában tanul a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közgazdaságtan szakán, a harmadévet kezdi. Családi elhelyezésben van nagynénjénél 2019 óta, azelőtt nagymamája nevelte. Tud arról, ha tanul, huszonhat éves koráig kaphat támogatást, ki is szeretné használni. A huszonegy éves Barbara egyéves korától kovásznai hivatásos nevelőszülőknél nevelkedik, könyvelés és gazdasági informatika szakon tanul Csíkszeredában a Sapientián, kezdi a másodévet. Szeretne ebben a szakmában elhelyezkedni, és nevelő családjában maradna, amíg lehet.

A lapunk által megkérdezett fiatalok már ismerik a törvényeket, jogaikat, kötelességeiket, a találkozó inkább ismétlés volt számukra, hisz mindenkinek van személyes esetmenedzsere, akitől sok mindenről értesültek, és az igazgatóságnak sem ez az első tájékoztatója számukra. Mindannyian tudják, hogy a tizen­nyolc éves korhatár választóvonal, amikor dönteniük kell: maradnak-e a rendszerben, tanulnak-e tovább, vagy munkát vállalnak, élnek-e a támogatási lehetőségekkel, kitől kérnek segítséget. Ha tanulnak, huszonhat éves korukig élvezhetik a speciális gyermekvédelmi rendszer szolgáltatásait, lakhatást, ellátást, ha nem tanulnak, tovább maradhatnak még két évig, hogy rákészüljenek a társadalmi beilleszkedésre. Ha tizennyolc évesen úgy döntenek, hogy kilépnek a rendszerből, de munkát találtak, illetve tanulnak tovább és ezt hathavonta igazolják, támogatásban részesülnek az éppen érvényben lévő szociális referencia­mutató értékéhez igazodó havi 2870 lejben, ha végképp szakítanak a rendszerrel, egyszeri 9000 lejes támogatásban részesülhetnek.

Minden jogosultság kérvényezés alapján érvényesíthető, ezért is fontos, hogy a fiatalok ismerjék jogaikat – hangzott el a tájékoztatón. Az ismertető a kiskorú anyák támogatására is kiterjedt, esetükben bővült a segélyezés, az új közoktatási törvény értelmében az önkormányzatoktól biztosított egyszeri 2000 lejes pelenkapénz mellett havi 700 lejes állami támogatásban részesülhetnek a tanítás idején tizennyolc éves korukig azok az anyák, akik visszatérnek az iskolába.

Szász Katalin, a háromszéki gyermek- és felnőttvédelmi rendszert ideiglenesen irányító igazgató minden jelen lévő fiatalt arra biztatott, használják ki a lehetőségeket, bárhova kerülnek, kérjenek segítséget az önkormányzatoktól, legyenek bizalommal a közösségek iránt. Bogdan Paraschiv, a családügyi, ifjúsági és esély­egyenlőségi minisztérium helyettes államtitkára is köszöntötte a fiatalokat, majd a megyei drogmegelőző központ, pszichológusok, szociális munkások válaszoltak az egyéni megkeresések nyomán feltett kérdésekre.

Jelenleg 955 gyermek szerepel a háromszéki gyermekvédelmi nyilvántartásban, közülük 260-an bentlakásos központokban, családi házakban nevelkednek, közel 300-an családi elhelyezésben vannak, 163 gyermek és fiatal hivatásos nevelőszülőknél él, legtöbbjüket csecsemő- és kisgyermekkoruktól fogadták be, 235 gyermekkel foglalkoznak a nappali és rehabilitációs központokban. A csütörtöki tájékoztatón az intézményes, nevelőszülői és családi elhelyezésben lévő 17 év fölöttiek köréből voltak jelen, akik számára egyre közelebbi az önálló élet megteremtése.