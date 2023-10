Jelentkezőket vár a Berde Mózsa Kör

A tevékenységekhez csatlakozó gyermekek személyes és csoportos beszélgetéseken vehetnek részt, egyebek mellett műhelymunkákat, önismereti és tanulást segítő foglalkozásokat szerveznek számukra, de a kézművesség, a hagyományőrzés, a népszokások és ünnepek, a különféle játékok is részét képezik a programnak. Ugyanakkor kirándulásokon és ismeretterjesztő táborokban is részt vehetnek. A Berde Mózsa Kör foglalkozásai fejlesztik a gyermekek készségeit, bekapcsolják őket a közösségi életbe, miközben élményeket, illetve hasznos elfoglaltságot is biztosítanak számukra.

Az ingyenes foglalkozásokra heti egy alkalommal kerül sor Parajdi-Arros Margit, László Erika és Lukács Réka vezetésével a Turul Iroda foglalkoztatótermében, a Vasile Goldiș utca 2. szám alatt (a volt tervezőintézet épületében). Jelentkezni október 6-ig lehet a 0742 148 702-es telefonszámon, kizárólag SMS küldésével vagy a tu­ruloffice@gmail.com e-mail-címen. Szükséges adatok: szülő és gyermek neve, szülő elérhetősége, gyermek életkora. A helyek száma korlátozott.

A Berde Mózsa Kör eddigi működése alatt hat táborra, tíz kirándulásra és több mint félezer foglalkozásra került sor mintegy 750 gyermek részvételével. A program tevékenységeit minden településen – Barót, Középajta, Nagyajta, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely – önkéntes oktatók vezetik és fejlesztik tovább. A programot a #childsteps projekt keretében valósítja meg a Turul Madár Egyesület, partnerségben a baróti Gaál Mózes Általános Iskolával, a nagyajtai Kriza János Gimnáziummal és a középajtai Benkő József Általános Iskolával, az Active Citizens Fund Románia támogatásával.