Hozzájuthat Magyarország az uniós pénz egy részéhez

Hármas község vagyunk – ismételték a bodoki agyagosok, az oltszemi madarasok, de még az oltszemi szilvások is. Jelenlegi ragadványneveket sorolgattak mindhárom településen. Volt itt régi ragadványnév is, jóval korábban: mindhárom települést – Bodokot, a községközpontot, Oltszemet és Zalánt is – rezesbelűeknek nevezték főleg a szentgyörgyiek.