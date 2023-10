Megújult az esztelneki iskola régi szárnya

Generációk nőttek fel az esztelneki Nagy Mózes-iskola régi szárnyában, amelyhez pár évvel ezelőtt új szárnyat is hozzátoldottak. A szép régi épületet az önkormányzat felújította és korszerűsítette.

Kívül-belül megújult a régi iskolaépület, amely Nagy Mózes nevét viseli – tudtuk meg Salamon Balázstól, Esztelnek polgármesterétől. „A tanévnyitásra sikerült befejezni a munkálatot. Az iskola tervei az 1900-as évek elején készültek, Mende Valér nevéhez kötődnek a rajzok. Érdekességképpen mondom, hogy a Budapesti Levéltárból sikerült megszerezni a rajzokat, már ami megvolt belőlük. Az első világháború előtt épült fel az ingatlan, de ilyen mértékű felújításon nem esett át azóta sem” – magyarázta az elöljáró. Mint elmondta, hárommillió lejbe kerültek az eddigi munkálatok. Arra is kitért, hogy „amikor 2019-ben belevágtunk a Gyulafehérvári Központi Régió által támogatott pályázatba, még csak 2,5 millió lej volt ez az összeg. Így az önrészünk sajnos nyolcszorosára emelkedett… Folyamatban van a bútorzat beszerzése, a számítógépes rendszer kialakítása, ami interaktív táblákat is magában foglal, illetve a tornaterem felszerelése” – vázolta a további tennivalókat. A pályázatot egyébként november végéig kell lezárniuk, onnantól van még két hónapjuk, hogy elszámoljanak.

A kisközségnek egy másik, oktatáshoz köthető pályázata is van: az iskola másik szárnya felszerelésének a korszerűsítésére is pályáztak (a megyei önkormányzattal közösen), bútorzatot és elektronikai eszközöket vásárolnak. Ugyanakkor egy elektromos kisbuszt is beszereznek, ugyanis a régi busz immár 18 éves.