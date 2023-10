Módosul a parkolási díjak telefonos kifizetésére vonatkozó, az önkormányzat és a szolgáltatást biztosító vállalat közötti szerződés – derült ki a sepsiszentgyörgyi városi képviselő-testület soros ülésén. A mobiltelefonon elérhető T-Park alkalmazást működtető vállalat mostantól lehetővé teszi, hogy akik nem fizettek a parkolásért és „tetten érték” őket, a 48 órán belül törleszthető 45 lejes büntetődíjat (mellyel kiváltható a tulajdonképpeni pénzbírság) az alkalmazáson keresztül is befizessék, nyolcszázalékos többlettel. A büntetődíjat eddig csak a városi adóhivatalnál lehetett kifizetni.

Amint a testületi ülésén kiderült, a Piconet vállalat kereste meg az önkormányzatot, jelezve, hogy megteremtették ezt a lehetőséget, és kérték a szerződés módosításának a jóváhagyását. A T-Park alkalmazás Románia több városában, illetve külföldön is használható. Sepsiszentgyörgy 2016-ban vezette be, hogy a parkolási díjat telefonos üzeneten, illetve az alkalmazáson keresztül is lehessen törleszteni, a műszaki hátteret pedig a Piconet biztosítja.

A parkolási övezetek átszervezését követően a 0 és 1-es besorolású övezetekben bevezették, hogy harminc percre, egy vagy két órára, illetve egy napra lehessen díjat fizetni. Ugyanekkor szabályozták azt is, hogy a szabályszegők kiválthatják a legkevesebb kétszáz lejes bírságot, ha a teljes napi díjat – azaz 45 lejt – 48 órán belül befizetik a városkasszába. Ezt eddig csak a városi adóhivatalnál lehetett megtenni, de mostantól a T-Park alkalmazáson keresztül is lehetséges, ám a vállalat nyolcszázalékos kezelési költséget számol fel, ami azt jelenti, hogy 48,6 lejt kell törleszteni. (ndi)