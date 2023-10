Könyvbemutató MIKLÓSSI SZABÓ ISTVÁN Holdanya unokája című regényét mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében ma 18 órától. A szerzővel a Mentor Könyvek Kiadó vezetője, Király István beszélget. SALAMON FERENC El van bütülve. Háromszéki szólások, kifejezések című könyve harmadik, bővített kiadását mutatják be Zabolán a Mikes-birtokon ma 18 órától. Bevezető gondolatokat Deák Ferenc tanár, művészettörténész oszt meg a hallgatósággal.

Erdővidéki Közművelődési Napok

A 29. Erdővidéki Közművelődési Napok mai programja: Baróton a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár Pál Antal olvasótermében 19 órától Evilági akusztik könyvtárkoncert (a XIV. Székelyföld Napok keretében). Vargyason az unitárius gyülekezeti teremben 18 órától Erdővidéki hétköznapok címmel nyílik fényképkiállítás az Orbán Balázs nyomdokain erdővidéki fotódokumentációs táborok anyagából. A kiállítást megnyitja P. Buzogány Árpád (Székelyudvarhely) művelődésszervező. 18.30-tól Ilkei Ferenc és családja levelezése, 1915–1918 – könyvbemutató. A kötetet ismereti Pozsony Ferenc néprajzkutató és Makkai-Ilkei Ildikó unitárius lelkész.

Pénteken: Baróton 10 órától Kalákafőzés – gasztronap Erdővidék Múzeumában. Főznek a Tortoma Kiadó által kiadott kistérségi szakácskönyvek csapatai (Felcsík, Gyergyó, Sepsiszék, Sepsiszentgyörgy, Erdővidék, Dabas, Kászon); 12 órától Fekete Hunor hangszerbemutatója; 14 órától a 100 recept, 100 háziasszony szakácskönyvsorozat bemutatása. Meghívottak: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Jánossy Alíz gasztroújságíró (Ditró), Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója; 15 órától a nagybaconi ifjúsági fúvósok műsora. 18 órától Nagyjaink tisztelete Erdővidék Múzeumában – Egyed Ákos történész, akadémikus (Kolozsvár): Gróf Mikó Imre, a Magyar Történelmi Társulat első elnöke; Csikány Tamás hadtörténész (Budapest): A 13 aradi vértanú emlékezete; a Híres erdővidékiek panteonja című, Kertai Zalán (Szigetszentmiklós) festményeiből válogatott kiállítást megnyitja Demeter László muzeológus. Felsőrákoson az unitárius templomban 17 órától Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tart vetített képes elő­adást Erdővidék régi térképeken címmel.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben Ivan Viripajev: Iráni konferencia – bemutató előadás, rendező: Bocsárdi László. Kor­határ: 16+.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház október 8-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Lift című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc. Időtartam: 45 perc szünet nélkül.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától és 6-án, pénteken 13 órától (szervezett elő­adás) az Élni fogunk szabadon/Petőfi 200 című előadás látható. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak. Telefon: 0267 312 104.

Kiállítás

IKEBANAKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Kiss Béla Ikebana Kör és a Kónya Ádám Művelődési Ház október 7-én, szombaton és 8-án, vasárnap tartja a hagyományos őszi ikebanakiállítását Őszi harmat után témával. A megnyitó szombaton 10 órától lesz a művelődési ház udvarán, az ’56-os parkban (rossz idő esetén a nagyteremben). Az érdeklődők kipróbálhatják a japán virágrendezés művészetét is, s ha virágot, ágat, edényt, kertészollót visznek magukkal, megkönnyítik a műhelymunkát. A vállalkozóbb kedvűek vihetnek egy rövid őszi verset is. A kiállítás első nap 17 óráig, vasárnap 10–15 óráig látogatható.

Székelyföld Napok

Október 5. és 15. között Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa és a hozzájuk tartozó kulturális intézmények 14. alkalommal szervezik meg a Székelyföld Napokat, amelynek idei mottója „Jövőnk a kultúra”. Ma 18 órától Uzonban a Pünkösti-kúriában A székely mint katonanemzet címmel Préda Barna tart előadást, amely pontos levéltári kutatások, dokumentumok, archív fotók és visszaemlékezések segítségével követi végig a székelyek útját a letelepedéstől egészen a II. világháború befejezéséig. Pénteken ugyanez az előadás Bereckben a Művelődési Központban 18 órától hallható. A Székelyföld Napok teljes programja a szekelyfoldnapok.ro honlapon érhető el.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi, 17 órától Tarzan, 18 órától Az Alkotó, 19 órától Mammalia, 20.30-tól Miután annyi minden történt, 20.45-től Feláldozhatók.

FILMTETTFESZT. Kovásznán: ma 18 órától Hadik (magyar filmdráma); pénteken 11 órától Klasszikusok gyerekeknek az 52 éves Kecskemétfilmtől – Tóth Pál: Hogyan lehet megijeszteni egy oroszlánt?; Kricskovics Zsuzsanna: Hu-morzsák (A jegesmedve nyáron); Nagy Gyula: Süti; Weisz Béla: Locsolkodás; Homolya Gábor: Western; Neuberger Gizella: Rege a csodaszarvasról; Kiss Andrea: A hazudós egér; Gémes József: A walesi bárdok; Keresztes Dóra: Világnak virága, virágnak világa. Vasárnapig mindennap ingyen vetítik a filmeket a Kovásznai Művelődési Központban. A belépés díjtalan, helyfoglalás az érkezés sorrendjében, a szabad helyek függvényében. Pénteken 19 órától Magyar mesterművek: Szirmok, virágok, koszorúk. ♦ Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében pénteken 17 órától Tősér Ádám: Blokád (magyar életrajzi filmdráma); 19 órától Buvári Tamás: A másik érintése (magyar filmdráma); 21 órától Rohonyi Gábor, Vékes Csaba: Szia, Életem! (magyar vígjáték). ♦ Sepsiszentgyörgyön pénteken a Művész moziban: Filmgalopp – Erdélyi Magyar Dokumentumfilmek Versenye 1. – Birtalan Albert: Az emlékezet őrzője, Gergely Erzsébet (román dokumentumfilm); Fábián Andor: Hangszerhúrok, sorsfonalak (román dokumentumfilm); Székely Péter: Street-Legal (román dokumentumfilm); Dénes Petra: Szomszédok (magyar dokumentumfilm).

Hitvilág

KEZDŐDIK A MÁRIA-IMALÁNC. Ma veszi kezdetét a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, a Mária Rádió és a RomKat.ro közös szervezésében a Mária-imalánc. A nyitó szentmise este hat órakor kezdődik, melyet Hajlák Attila plébános mutat be a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti. Péntektől mindennap videókat, vallomásokat és tanúságtételeket lehet megtekinteni a Romkat.ro oldalon, illetve ezek hanganyagát meghallgatni a rádióban reggel fél nyolckor és este kilenc tizenötkor. Az imalánc záró szentmiséjét november 3-án a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban Karácson Tibor, a Mária Rádió műsor­igazgatója mutatja be.

KÉZIMUNKA. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatásával folytatják péntekenként 17.30 órától a tavasszal indult, nőknek, lányoknak, idősebb asszonyoknak szóló kézimunka-foglalkozásokat a vártemplomi egyházközségben. Ezeken az alkalmakon megismerhetik a fonalgrafika, hajócsipke, térhímzés, horgolás, keretszövés, kötés, valamint a sprang szövetépítési módszerek alapjait olyan szinten, hogy majd egyedül is haladni és fejlődni tudjanak. A foglalkozások ingyenesek. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0740 774 065, Bucsi Júlia.

MONDÓKÁZÓ. Pénteken 10 órától a sepsiszentgyörgyi Vártemplom Bölcső és Vár termében folytatódnak a mondókás, mesélős, játékos foglalkozások. Szeretettel várnak minden olyan kisbabás, kisgyermekes anyukát, aki feltöltődésre, kikapcsolódásra, élménymegosztásra vágyik. A szórakoztató és hasznos időtöltésen simogató, arccirógató, testrészismertető, lovagoltató és egyéb mondókatípusokkal ismerkedhetnek meg. A foglalkozás 8–18 hónapos babáknak szól. A szervezők kérik az anyukákat, hogy vigyenek magukkal váltócipőt. A mondókázást Vinkler Melinda tartja. Érdeklődni, bejelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0740 774 065, Bucsi Júlia.

Röviden

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Sepsiszentgyörgyön ma 8–12 óráig javítási munkálatok miatt a Tavasz utcában szünetel az ivóvízellátás. Panaszokat a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonszámon lehet jelezni.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Haralyban és Gelencén, pénteken Ozsdolán.

ÜVEGGYŰJTÉS. Október 6-án, pénteken 12–19 óráig, október 7-én, szombaton pedig 10–19 óráig a sepsiszentgyörgyi lakosok a megszokott helyeken adhatják le az üveget: a Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkolóban (Stadion utca); a Penny Market mellett; a régi kenyérgyárnál (Kós Károly út); a buszpályaudvarral szemben (Állomás utca); a Kálvin téri parkolóban és a hulladékudvarban (Energia utca 2. szám).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 317 318). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr.Max (0752 168 734) gyógyszertár a szolgálatos.