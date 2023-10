Önbizalom, önbecsülés a nevelés tükrében

Parajdi-Arros Margit, a sepsiszentgyörgyi Háló bogozója vall arról, hogyan született meg a neves előadó meghívásának gondolata: „Pécsi Ritát közel öt éve hallottam először. A Kárpát-medencei Háló Egyesület által szervezett családos táborban, amíg a gyerekeink korosztályuknak megfelelő tartalmas programon vehettek részt, mi, családos vagy egyedülálló felnőttek olyan előadást hallgathattunk, melyet ki-ki egyéni életébe, a gyereknevelésbe beépíthetett. Én akkor is és a mostani elő­adáson is, mindig telepakolom rengeteg jó ötlettel a tarisznyámat, amit igyekszem a megfelelő alkalmakkor alkalmazni is. Én arra vártam, hogy valaki hívná el őt Sepsiszentgyörgyre, hisz annyira jó lenne hallani, minél több szülőnek lehetőséget felkínálni, de erre nem került sor, s amikor a nyáron ismét találkoztam vele, meghívtam. Döntésemben a Háló közösség tagjai támogattak, akiknek hálás vagyok, valamint a Krisztus Király-plébánia papjainak, akik támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg ez az előadás. Sepsiszentgyörgyre sokan eljöttek más településekről is, száz kilométerről is, mint Kovászna, Brassó, Négyfalu, Csíkszereda, sőt, még Szováta környékéről is. Köszönet mindenkinek a jelenlétért, és hála az Úrnak, hogy megtámogatott bennünket.”

Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató érdekfeszítő és izgalmas előadása elején kifejtette, hogy az önbecsülés és önbizalom kulcsa az érzelmi intelligencia, amely egész életünkön át nevelhető. Aztán ilyen kulcsszavak hangzottak el, mint érzelmi azonosulás, amelynek iránya az, hogy nem vagyunk tökéletesek, mégis értékesek vagyunk. Bemutatta az önbizalom növekedését kicsi kortól kezdve. A negatív önbecsülésről is szólt, ami főleg keresztény körökben nagyon elterjedt: én nem vagyok méltó, én nem tudom, én túl kicsi vagyok ehhez… Emlékeztetett arra, hogy mindannyian Isten képmásai vagyunk, érdemes az önbizalom és az önbecsülés növekedésén dolgozni.

Rögtön az elején azt mutatta be, miként készül például egy címlap. Szoláriummal és egyéb mesterséges elemekkel hogyan variálnak, hogy minél előnyösebben mutassák meg azt a női alakot, aki valójában a hétköznapi életben teljesen más... Hangsúlyozta, hogy nincs ilyen alak a világon egy sem. Minden ki van rajta mérnökileg számolva: milyen résnek kell lennie a száján ahhoz, hogy az megfelelő tesztoszteront váltson ki az ellenkező nemből; milyen távolról kell fényképezni ahhoz, hogy megfelelően vékony legyen, kidomborodjon a csípő-mell arány… Milyen életkorú kell hogy legyen a címlapon szereplő, s természetesen szőke hajjal... stb. Hogy soha ne érd el, csak kaparjál érte... Megdöbbentő képsorok arról, hogyan gyártunk elérhetetlen álmokat, és miként manipulálnak minket a címlapok...

Uzsalyné dr. Pécsi Rita sepsiszentgyörgyi előadásának részleteire még visszatérünk.