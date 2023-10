Fényképeken a Vargyas-szoros

Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója a fotószakkör céljairól szólva úgy fogalmazott: nem csak arra törekednek, hogy hallgatóik technikát tanuljanak, hanem dokumentálnak is. Gazdag a történelmi múltunk, megörökítésre alkalmas épített örökségünk rengeteg, és szép vidékben is bővelkedünk, de mindig kérdéses, mi változik meg visszavonhatatlanul, dédunokáink számára mi marad meg mindebből. Gáj Nándor arra bátorította az erdővidékieket, csatlakozzanak csoportjukhoz, és vegyenek részt a munkában. Ígérte, az évente többször is megszervezett táborokban élményhez és nagyon jó felvételekhez juttatnak majd mindenkit.

Huszár Szilamér a Vargyas-szorost Erdővidék csodájának mondotta: remek hely természetfotók készítésére. A fotótábor tizenkét résztvevője az ő és Toró Attila oktatótársa irányításával olyan anyagot készített, amit bárhova el lehet vinni, állja helyét – jelentette ki.

A tábor résztvevői közül Sütő Csanád, Pildner József, Majorán Márta, Zelch Anna, Zelch Zsolt és Veres Katalin vallott alkotói hitéről és szólt röviden a táborban szerzett élményekről.