A rendezvénysorozat kínálata főként azokat a kisebb településeket érinti, ahol év közben kevésbé pezsgő a kulturális élet – mutatott rá tájékoztatójában a Kovászna Megyei Kulturális Központ.

Tegnap Uzonban a székelyekről, mint katonanemzetről szóló előadással, Vargyason kiállítással, Baróton pedig könyvtárkoncerttel kezdődtek a háromszéki programok, és a következő napok is számos értékes rendezvényt tartogatnak minden korosztálynak. Élni fogunk szabadon című előadását a Háromszék Táncegyüttes négy faluban, Bodokon, Gelencén, Zabolán, illetve Vargyason mutatja be, de a megye legmagasabban fekvő településére, Kommandóra is visznek rendezvényt: ma délután a legkisebbeket várja a Cimborák Bábszínház, mely a helyi iskolában mutatja be 1x1 Királyfi zenés mesejátékát. Fontos eseménye lesz a háromszéki programoknak a tizenegyedik kiadásához érkezett Erdővidéki Régizene-találkozó. Házigazdája, fő szervezője Olaszteleken a Kájoni Consort régizene-együttes.

A Székelyföld Napok nyitórendezvénye Háromszéken a Visor – Székelyföldi Fotófesztivál lesz, ennek részeként ma és szombaton számos fotós esemény – szabadtéri kiállítás, fórum, műhelymunka, fotóvetítés – és koncert zajlik Sepsiszentgyörgyön. A rendezvénysorozat egész hetet felölelő kínálata elérhető a szekelyfoldnapok.ro honlapon.