Az előző évek szokását folytatva, október 6-án a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnáziumban is megemlékeztek az aradi vértanúkról. A kantai iskola némiképp kötődik is a gyászos eseményhez: a kivégzett tábornokok gyóntatópapja, Sujánszky György Euszták minorita szerzetes a kézdivásárhelyi oktatási intézményben is tanított.