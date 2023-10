Az Országos Vidékfejleszési Ügynökségtől (AFIR) kapott információ szerint ebben az évben pályázható lesz a helyi öntözőrendszerek létesítésének támogatása is, az ideiglenes tájékoztató füzetet közvitára bocsátották, melynek határideje a napokban lejárt. Így néhány napon belül a vidékfejlesztési ügynökség honlapján meg fog jelenni a végleges változat, és utána rövidesen kiírásra kerül az intézkedés.

Az új vidékfejlesztési stratégia szerint 102,4 millió euró lesz majd pályázható. Az alábbiakban az ideiglenes füzetben szereplő pályázási feltételeket és a pontszerzési lehetőségeket ismertetjük.

Helyi öntözőrendszerek csak ott létesíthetők, ahol nincs nagy öntözőrendszer kiépítve. Magánszemélyként nem lehet pályázni, pályázhatnak engedélyes magánszemélyek (PFA), egyéni és családi vállalkozások, mezőgazdasági cégek, kísérleti állomások, szövetkezetek és termelői csoportok.

A területnek és azoknak az épületeknek, amelyekben a beruházás megvalósul, saját tulajdonban kell lenni, de elfogadott olyan, közjegyző előtt kötött bérleti szerződés is, amely legalább tíz évre szól. A bérleti szerződésben szerepelnie kell, hogy a tulajdonos beleegyezik az építkezésbe és az öntözőrendszer kiépítésébe is. Cégek esetében szükséges, hogy a gazdasági mérleg a pályázatletevés előtti évben pozitív legyen. Beruházni csak ott lehet, ahol elégséges az altalajvíz mennyisége. A pályázat kiírásakor csatolnak egy mellékletet, amelyet a Román Nemzeti Vízügynökség ad ki, a táblázat tartalmazni fogja a községek altalajvíz-mennyiségét, ebből lesz megállapítható, hogy mely zónákban elégséges a talajvíz az öntözőrendszer létesítésére. A vízhasználatot minden esetben vízórákkal mérni kell. A pályázat letevésekor szükséges a környezetvédelmi dokumentum, majd a rendszert engedélyeztetni kell a talajfeljavító ügynökséggel is.

A támogatásból megvalósítható kutak ásása, víztartályok megépítése, öntözőberendezés megvásárlása, az esetleges szivattyúállomások megépítése vagy a meglévők korszerűsítése.

A pályázat elbírálásánál legtöbb 40 pontot kaphat az a pályázó, akinek a létrehozandó öntözőberendezése legkevesebb 46 900 euró SO értékű területet fed le, vagyis az öntözendő kultúrák területeire ki kell számolni az SO-t. Az elfogadott minimális SO érték 4000 euró, 1 pont jár minden 1110 euró értékért, amely meghaladja a 4000 eurót.

Pont jár annak függvényé­ben, hogy az öntözött terület a gazdaság összterületének hány százalékát jelenti majd. Ha a pályázat útján megvalósítandó öntözőrendszer a gazdaság teljes területét lefedi, akkor legtöbb 20 pont szerezhető. Ha kisebb az öntözhető terület részaránya, a szerezhető pont arányosan csökken. Pontot lehet kapni az öntözési potenciálra is. A vízügynökség említett melléklete alapján lesznek magas, közepes vagy gyenge öntözhetési zónák, s eszerint 30, 20, illetve 10 pont jár. További 10 pont szerezhető, ha a pályázó precíziós mezőgazdasági technológiát telepít az elnyert pályázati pénzből (pl. csepegtetős öntözőberendezést, nedvességmérőket és -érzékelőket vásárol, automatizálja az öntözőrendszert).

Legtöbb 100 pont szerezhető, a pályázat letevéséhez legkevesebb 25 pont szük­séges.

A támogatás intenzitása 65 százalékos, vagyis 35 százalék önrész szükséges, az elnyerhető támogatás maximális értéke 500 ezer euró pályázatonként.