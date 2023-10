A petitieonline.com oldalon (petitieonline.com/dreptate_pentru_lehel) elérhető petíció megfogalmazói úgy vélik, az alapfokú ítélet túlságosan enyhe, figyelembe véve, hogy a vádlott tettének nagyon súlyos, visszafordíthatatlan következményei voltak – egy fiatalember halála –, illetve azt is, hogy a balesetkor milyen tisztséget töltött be, azaz rendőr. Utóbbi kapcsán megjegyzik, annak ellenére, hogy a rendőr szolgálaton kívül volt, amikor a baleset történt, és a szerencsétlenség nem volt összefüggésben rendőri minőségével, de ha valaki ilyen funkciót tölt be, annak viselkedése mind munkaidőben, mind a szabad idejében példamutató kell hogy legyen, ami a törvények betartását illeti – ez egyébként szakmai kötelezettségei közt is szerepel.

A megfogalmazók továbbá úgy vélik, feltételezhető, hogy a vádlott rendőrként alaposan (másokhoz képest legalábbis sokkal mélyrehatóbban) ismeri a törvényes előírásokat, illetve az áthágásukért kiszabható büntetéseket, ezért úgy tekinthető, hogy tudatosan hagyta figyelmen kívül a szabályokat, amikor ittasan kormányhoz ült, és teljesen tudatában volt annak is, hogy ezen tettének milyen következményei lehetnek. Ezen hozzáállás miatt az illető sokkal veszélyesebbnek tekinthető a társadalomra, a közösségre nézve – érvelnek.

Megállapítják továbbá: a magas véralkoholszint, illetve az, hogy az illető ilyen állapotban kormányhoz ült, arra enged következtetni, hogy nem először tett így. Szerintük kevés az esélye, hogy egy kezdő sofőrnek lenne bátorsága ennyi szeszes ital elfogyasztása után gépkocsit vezetni. A petíció összeállítói szerint egyértelműnek tekinthető, hogy a vádlott tisztában volt azzal, törvénytelenséget követ el, és remélte (vélhetőleg a korábbi esetekből is kiindulva), hogy nem kapják el ittasan vezetve, ami nagy eséllyel nem is történt volna meg, ha nem következik be a baleset. Ezek a részletek is megerősítik a tette súlyosságát, illetve a vádlott veszélyességét – vélik.

A társadalom, a közösség nem érzi és nem is érezheti magát biztonságban olyan körülmények között, hogy azok követik el a legnagyobb kihágásokat, törvénytelenségeket, akiknek pont az lenne a feladata, hogy a polgárokat megvédjék és a szabályokat betartsák, betartassák mindenkivel – hívják fel a figyelmet.

A megfogalmazók részletesen ismertetik a sepsiszentgyörgyi bíróság ítéletének a kivonatát, melyben szerepel a kiszabott három év szabadságvesztés, melynek végrehajtását négy évre felfüggesztik, ez idő alatt a vádlott hatósági megfigyelés alatt áll. Jelzik továbbá, hogy idén júliusban hatályba lépett a 213-as számú törvény (az Anasztázia néven elhíresült jogszabály), mely kizárja annak a lehetőségét, hogy felfüggesztett börtönbüntetést rendeljen el a bíróság a közúti baleset nyomán bekövetkezett gondatlanságból elkövetett emberölés esetében, ha az elkövető ittasan vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt. Bár erre az ügyre az új jogszabály visszamenőleg nem alkalmazható, de megjegyzik, hogy a korábbi előírások lehetővé tették a letöltendő szabadságvesztés kiszabását, és figyelembe véve a fentebb felhozott érveket, a bírónak lehetősége lett volna letöltendő börtönbüntetést elrendelni. Emlékeztetnek arra is, hogy a törvénymódosításra, a szigorításra azért volt szükség, mivel jelentősen megnőtt a halálos kimenetelű, ittas gépkocsivezetők által okozott közúti balesetek száma, és a felfüggesztett büntetés már túl enyhének számított a tettek súlyosságához viszonyítva.

Zárásként arra kérik a táblabíróságot, hogy ítélethozatalakor vegye figyelembe a közösség véleményét is.

Az alapfokú ítélet kihirdetését követően létrehozott Facebook-csoportban a petíciót megelőzően tiltakozó akció szervezését helyezték kilátásba a létrehozók, az elképzelés szerint a táblabíróság előtt adnának hangot elégedetlenségüknek. A csoporthoz, melyet Bedőházi Róbert hozott létre, már több mint 950-en csatlakoztak. A petíció aláíróinak száma tegnap délután megközelítette az ezret.

A bíróságok portálján egyébként a Brassói Táblabíróság elé került ügyek között megjelent a fellebbezés, az első tárgyalást november 20-ra tűzték ki. A felek között nem szerepel az ügyészség, az áldozat szülei, egy további természetes személy, illetve a megyei kórház jelenik meg polgári felekként, Sorin Fetcu vádlottként, illetve a jelenleg csődeljárás alatt álló Euroins Biztosító mint magánjogi szempontból felelős (terhelt). Utóbbi minőség azt jelenti, hogy a kártérítések egy részét a biztosítónak kell törlesztenie.