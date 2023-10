Lezárult az első szakasza a Best of Sepsi kezdeményezésnek, mely révén azokat a sepsiszentgyörgyieket, „mindennapi hőseinket” kívánja beazonosítani, illetve díjazni a megyeszékhely önkormányzata, akik munkájuk, tevékenységük által élhetőbbé, jobbá teszik a várost, akik kedvességükkel, szolgálatkészségükkel és tudásukkal segítik, gyarapítják a helyi közösséget.

A városháza pénteki összesítése szerint az erre a célra létrehozott bestofsepsi.ro honlapra közel 2700 nevezés futott be, ebből került ki az a 45 döntős, aki a legtöbb jelölést kapta a megadott kategóriákban. Listavezető az egészségügyben dolgozók kategóriája, melyben 609 jelölést regisztráltak, az oktatók és nevelők csoportjában is igen sok, összesen 459 jelölést jegyeztek, s közel ennyi nevesítés futott be az eladók, vendéglátásban dolgozók számára fenntartott felületen is.

Az eladók, vendéglátásban dolgozók közt a legtöbb jelölést Bocz Csaba, Gumka Mónika, Albert Vivienn, Cristina Dumitrescu és Bakk Csaba kapta, a szolgáltatást nyújtók csoportjában pedig Máthé Enikőt, Balog Szen­dikét, Veress Andreát, Dobricza Endrét és Rozsondai Andrást jelölték a legtöbben. Az egészségügyi dolgozók körében a sorrend a következő: Rétyi Zsigmond, Fazakas Katalin, Mild Edit, Gál Ramona, Szávuly Andrea. A művészek és kreatív, kommunikációs szakemberek kategóriában Huszár Szilamér, Fazakas Albert, Szőcs Botond, Kónya-Ütő Bence, illetve Benkő Éva kapta a legtöbb jelölést. Az oktatók, nevelők csoportjának döntősei a jelölések száma alapján: Szakács Ágnes, Tankó Blanka, Szőts Dániel, Domokos Melinda Zsuzsanna és Beke Tímea, a sportolók, edzők körében pedig Vass Hunor, Imreh László, Cristian Şchiopu, Liviu Botoş és Préda Csaba.

Az egyházi elöljárók, egyházközségek aktív tagjai közt a sepsiszentgyörgyiek a leggyakrabban Péterfi Ágnest, Bajcsi Tibort, Ilyés Zsoltot, Incze Zsoltot, valamint Dénes Katinkát jelölték. A város biztonságáért dolgozók, vészhelyzetkezelők csoportjában Pollák Kimi Krisztián, Székely Szende, Buna Hunor, Bilibók András és Benkő Rómeó került a döntősök közé, míg az önkéntesek, szociális munkások, aktivisták kategóriá­jában Bács Emese, Székely Róbert, Kuti Katalin, Igyártó Nándor, illeve Mihai Roșu.

A fent említett jelöltekre október 12-étől november 2-áig lehet szavazni szintén a bestofsepsi.ro honlapon, a Legek gáláját pedig november 11-én tartják, ennek keretében hirdetik ki és díjazzák az egyes kategóriákban legtöbb szavazatot összesítőket.