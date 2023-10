Új székhelyre költözik a rendőrség

Az új székház a Penny Áruház és a csendőrlaktanya között található, első ránézésre is óriási, pedig a körforgalom melletti járdáról nézve csak az egyik épület látszik a háromból, előtte zászlókkal és Grigore Bălan tábornok mellszobrával. A megyei rendőrfőnök elmondása szerint a munkálatok 98–99 százalékban elkészültek, a napokban a bútorok is megérkeztek, ezért remélik, hogy még az év vége előtt be tudnak költözni.

A rendőrség új székhelyét tizenöt éve kezdték építeni, befejezéséről szeptemberben nyilatkozott egy belügyminisztériumi államtitkár-helyettes. Petru Bledea szerint az 54,5 millió lejes beruházás során energiahatékonysági és a károsanyag-kibocsátást csökkentő szempontokat is tekintetbe vettek, és a belső udvar kialakítására is odafigyeltek.

A We Radio egy korábbi tudósítása szerint az új rendőrségi székhely beépített felülete nagyjából 3500 négyzetméter, az irodák, az ügyfélfogadó és tárolóhelyiségek mellett különböző műhelyeket, tornatermet és étkezdét is berendeznek, de egy fogdát is kialakítanak azok számára, akiket majd őrizetbe vesznek, illetve előzetes letartóztatásba helyeznek. Az épületegyüttes körül utak, sétányok, zöldövezet és parkoló is helyet kapott.

A rendőrség jelenleg három helyszínen működik Sepsiszentgyörgyön: a Kőrösi Csoma Sándor utcában (a mozi mellett), a Kossuth Lajos utcában (a Bodok Szállodával szemközt levő tömbház földszintjén), egyes részlegeket pedig ideiglenesen a csendőrség épületében helyeztek el.