Ne essünk át a ló túlsó oldalára

Legalább a meglévő törvényeket próbáljuk betartatni – indokolta javaslatát az elöljáró. A téma aktualitását az elmúlt hétvégén lezajlott, sokakat meglepő vagy éppen sokkoló, a várost és a közösséget is érintő sepsiszentgyörgyi drograzzia adja. Antal Árpád leszögezte: nem szeretne abba a hibába esni, amibe a román állam és annak intézményei szoktak, hogy olykor több évtizedes halogatás után, egy-egy tragédia hatására átesnek a ló túlsó oldalára, mint az megannyi esetben történt a kóbor kutyák, a Colectiv-tűzvész, a szociális otthonok esetében is, mert ez a hektikus hozzáállás sokszor inkább ront, mint javít a helyzeten. A Colectiv-katasztrófa után megszigorított szabályozás például oda vezetett, hogy a tűzoltósági akadékoskodás akadályozza sok intézmény normális működését, a voluntari-i idősotthonokban tapasztalt visszaélések miatt pedig sok más központot is bezártak, szélnek eresztve a gondozottakat. Sepsiszentgyörgy önkormányzatának 8–10 évébe került, amíg a szakhatóságokkal együtt elhelyezték a pszichés betegeket, most pedig ismét utcára kerültek ezek az emberek, és ez senkinek sem jó: nekik sem, a közösségnek és az önkormányzatnak sem. Volt köztük olyan személy, aki tűvel szurkálta a járókelőket, egy másik tüzet rakott a tömbházlakásában, a harmadik mezítláb indult valahová. Akiről a hozzátartozók lemondanak, annak a polgármester a gyámja, de nincs, hová elhelyezni őket, a pszichiátrián csak rövid ideig maradhatnak – magyarázta, hangsúlyozva, hogy a bentlakó­otthonokban megfelelő ellátást kaptak a rászorulók. A szociális központok bezárásával nem oldódott meg semmi, ellenkezőleg: hirtelen a nyakukba szakadt egy nehéz feladat, miután kaptak egy felszólítást, hogy 48 órájuk van a betegek elvitelére.

Foglalkozni kell a kérdéssel

Antal Árpád épp ezért véli úgy, hogy a problémák megoldását folyamatként kell kezelni. A kiskorúak védelmének érdekében még a múlt héten (pár nappal a drograzzia előtt) szerveztek egy beszélgetést a tanügyi intézmények és a szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) vezetőivel, ezután döntött úgy, hogy megpróbálja bevonni a szereplőket is ebbe a folyamatba. A polgármester nem gyanúsít senkit drogkereskedéssel, de nem hiszi, hogy ne tudjanak a drogfogyasztókról, ahol ilyenek vannak; a hétvégén lefoglalt vadkender sem két nap alatt nőtt meg. Annak latolgatásába sem kívánt belemenni, hogy melyik drog mennyire veszélyes – csak jelezni akarja, hogy van egy ilyen probléma, amivel foglalkozni kell. Sokan beszélnek róla, tanárok, szülők, mások is, de nem mindenki tudja, mekkora a baj, ezért tájékoztatásra van szükség, az iskolákban vagy különböző kampányokban.

A fiatalokban is tudatosítani kell, hogy mi számít bűncselekménynek – egy másvalakinek átadott drogmennyiség például már eladásnak számít –, és hogy 14 éves koruktól kezdve ők is felelősségre vonhatók büntetőjogi szempontból; ez azért különösen fontos, mert szigorítani készülnek a drog- és alkoholfogyasztással okozott balesetekért, illetve drogkereskedésért kiróható büntetéseket, és már nem úszhatja meg senki felfüggesztett szabadságvesztéssel.

Fotó: Facebook / Antal Árpád

A polgármester megjegyezte: tudja, hogy borzasztóan le vannak terhelve a gyermekek az iskolában, de az élet és az egészséges társadalom szempontjából sokkal fontosabb ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha igény van rá, az önkormányzat egy ingyenesen hívható, a bejelentőnek névtelenséget biztosító zöld telefonszámot is létre tud hozni a drogproblémák jelzésére, és ha a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánítja a drogfogyasztást, akkor más intézmények is bevonhatók a jelenség leküzdésébe.

Azt ugyanis Sepsiszentgyörgy polgármestere elfogadhatatlannak tartja, ahogy a kormány két fontos minisztere is hozzáállt: Cătălin Predoiu belügyminiszter augusztusban azt nyilatkozta, hogy a drogfogyasztás elleni küzdelmet elveszítettük, Alina Gorghiu igazságügyi miniszter pedig szeptemberben azt, hogy több millió drogfogyasztó van az országban, nem zárhatjuk őket mind börtönbe. Antal Árpád szerint fogyasztásért nem is zárják be az embert: előbb büntetőjogi bírságot kap, ha visszaeső, akkor szigorúbban büntetik, de elsősorban nem őket akarják lefülelni a bűnüldöző szervek, hanem a kábítószerek terjesztésével foglalkozó hálózatok működtetőit.

Arról, hogy milyen arányú a drogfogyasztás Sepsiszentgyörgyön, az önkormányzatnak nincsenek adatai, csak a megyei rendőrség összesítése áll rendelkezésre. Ebből az derül ki, hogy tavaly 16 gépkocsivezetőt értek drogfogyasztáson, idén azonban már 29-et – de ez még csak azt jelzi, hogy az idén többet teszteltek. Ehhez való műszereket a megyei önkormányzat is vásárolt a rendőrségnek, és Sepsiszentgyörgy is fog.

Büntetnék a kiskorúakat kiszolgáló egységeket

Emellett más veszedelmek ellen is intézkedéseket terveznek. A polgármester egy olyan határozattervezet kidolgozására készül, amellyel büntetnék azokat az üzleteket, vendéglátóhelyeket, ahol a kiskorúaknak a törvény tiltása ellenére alkoholt vagy dohányt adnak el. Elképzelés szerint első lépésben egy napra függesztenék fel egy ilyen egység működését a kiskorúnak eladott cigarettáért, egy hétre az alkoholért, a második lebukásnál több napra vagy hétre, a harmadiknál pedig akár egy hónapra is, sőt, a végleges bezárásig is el lehetne menni. Erről egyébként az üzletvezetőkkel és vendéglősökkel is tárgyalni kíván Antal Árpád, aki szerint nem lehet az alkalmazottak háta mögé bújni, hanem bele kell foglalni a munkaszerződésükbe, hogy az ilyen kiesések miatti károkat nekik kell megtéríteniük. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint egy ilyen határozat belefér az önkormányzati autonómiába, de az sem baj, ha a prefektus megtámadja és érvényteleníti, mert ez nagyon erős jelzés lesz arra, hogy országos szinten kell rendezni a kérdést.