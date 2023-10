Előző írásunk

Irigylésre méltó az a magabiztosság, ahogyan Marcel Ciolacu kormányfő a nyilvánosság előtt a legkényesebb kérdésekről is képes beszélni, általában megnyugtató, csitító mondatokat ismételve, illetve hol finoman, hol erőteljesebben hárítva a felelősséget is. A miniszterelnököt hallgatva az embernek az az érzése, nincs is semmilyen komoly gond az országban, ami pedig annak tűnik, azt egyesek felfújják, sokkal sötétebbnek tüntetik fel, mint kellene.