Nincs olyan tanulóévfolyam, amely ne érezné, vele kísérleteznek az oktatáspolitika nagyjai, nincs olyan tanuló, aki ne gondolná, hogy elindult egy úton, és valakik menet közben annyi mindent átszerveztek, hogy talán ez át is húzza terveit, de ez részben természetes, mert a tudomány nagyon sok új ismeretet termel, és ezzel lépést kell tartania az oktatásnak is, miközben ugyanannyi idő áll a rendelkezésre, mint korábban – foglalható össze Bodó Barna érvelése arról, hogyan kell értelmezni a sokféle változást. Mindig van egy tanító, egy tanár, aki elindítja a tehetségeseket a nekik kijáró úton, ez történt az idei magyar Nobel-díjasokkal is – Karikó Katalin kutatóbiológusról és Krausz Ferenc fizikusról van szó –, ehhez hasonlóan mindannyiunk felelőssége, hogy támogassuk a kiválóakat – mondotta.

Az ösztöndíj történetét ismertetve Bodó Barna kiemelte, erről feleségével közösen döntöttek, és az ehhez szükséges pénzalapot a fájdalomdíjként, egyfajta kárpótlási nyugdíjként folyósított juttatás képezi, amelyet a második világháborúban orosz fogságot szenvedett pedagógus édesapja után kap. Bodó Jenő két ízben volt a Székely Mikó Kollégium román és francia szakos tanára – orosz fogsága előtt és után –, és azt vallotta, egy másik kultúra ismerete abban is segít, hogy önmagunkat jobban megismerjük. A Bodó Mária és Barna Alap (BMB) létrehozói is azt vallják: ha itthon akarunk lenni Székelyföldön, Erdélyben, és abban az országban, amelynek polgárai vagyunk, ha fontos számunkra az egyenlőség, értékeljük a szabadságot, ha célunk az érvényesülés, akkor a román nyelvet jól kell ismerni. Idén az intenzív informatika szakos tizenegyedikes mikós diák Andriescu-Kádár Edina kapta az egész naptári évre szóló, havi 500 lejes Bodó Jenő-ösztöndíjat, aki lapunknak azt mondta, a helyi Váradi József Általános Iskola V–VIII. osztályában Roxana Cucu tanárnő indította el őt a román nyelv hangsúlyos tanulásának útján.

Az anyanyelv kincs, anyanyelvünkkel vesszük-vehetjük birtokunkba a világot, távlatot nyit értékek felé, a nyelv különböző tartományaiban megjelenik a magyar történelem és kultúra képes, szemléletes, mélyebb értelme, anyanyelvünk így kel életre – fogalmaznak a BMB Alap létrehozói a Bodó Mária-ösztöndíj indoklásában. Bodó Mária 1942 szeptemberétől a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium Polgári Leányiskolájában tanított, az 1948-as tanügyi reformot követően az 1. sz. Általános Iskolában (a jelenlegi Plugor Sándor Művészeti Líceum elődje) magyar nyelv és irodalom szakos tanárként oktatott 1973-as nyugdíjba vonulásáig, de a katedrai munka mellett a diákokkal több területen művelte a magyar nyelvet. A Plugor Sándor Művészeti Líceum nyolcadikos diákját, Olteanu Krisztabel Jászmint huszonhét pályázó közül jelölte a havi 250 lejes Bodó Mária-ösztöndíjra az odaítélő testület, kiemelve a rajz tagozatos tanuló írásbeli tehetségét. Krisztabel kérdésünkre azt mondta, Varga Ibolya magyar szakos tanárnőjét tekinti ebbéli mentorának és szándékában van továbbra is több időt tölteni írással.

A Székely Mikó Kollégium és a Plugor Sándor Művészeti Líceum igazgatói – Sztakics Éva és Ambrus Sándor József – jelenlétében Bodó Barna és Váry O. Péter, a BMB Alap kurátora, lapunk munkatársa aláírták az ösztöndíjszerződést, és megállapodtak abban, hogy a jövő nyári hosszú vakációban a két kedvezményezett elkészíti a naplószerű összefoglalót mindarról, amit a magyar, valamint a román nyelv és műveltség értékeinek felmutatása terén tevékenykedett.