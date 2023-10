Igényelhető a fűtéspótlék

Jövő hétfőtől nyújthatják be kérelmeiket a sepsiszentgyörgyi önkormányzat szociális igazgatóságához azok a megyeszékhelyi lakók, akik a 2023–2024-es téli időszakra fűtéstámogatást szeretnének. Az iratcsomókat a korábbi évekhez hasonlóan az igazgatóság székhelyén, a Bánki Donát utcában nyújthatják be az érintettek.

A városháza tájékoztatása szerint a fűtéspótlék odaítélése ez alkalommal is a 226/2021-es számú törvény előírásainak megfelelően történik. Az igénylőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk: egy kérést, mely elektronikus formában elérhető az önkormányzat honlapján (sepsiszentgyorgyinfo.ro/futestamogatas), egy saját felelősségre tett írott nyilatkozatot, valamint a család összetételét és a családtagok havi jövedelmét igazoló dokumentumokat.

Az előttünk álló téli időszakban azok a családok részesülhetnek fűtéstámogatásban, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 1386 lejt. Egyedülálló személyek esetében ez a felső határ 2053 lej. A támogatást azok kaphatják, akik gázzal, villannyal, tűzifával vagy más energiahordozóval fűtenek. A megítélhető pótlék mértéke a fűtésszámla vagy fűtőanyag ellenértékének tíztől száz százalékig terjedhet. Hogy az igénylők mekkora támogatásban részesülhetnek, azt jövedelmi küszöbértékek szerint határozza meg a törvény. A küszöbértékeket, valamint a pótlék mértékét tartalmazó táblázat az önkormányzat honlapján tanulmányozható. Lényeges ugyanakkor, hogy bizonyos javakat (ingatlan és ingóság) birtoklók nem jogosultak a támogatásra. Ide tartoznak mindazok, akik állandó lakhelyükön kívül más épülettel is rendelkeznek, illetve belterületen lévő telkeket birtokolnak. Elesnek a támogatástól azok is, akiknek 10 évnél fiatalabb személygépkocsi vagy motorkerékpár, illetve kettő vagy több tíz évnél idősebb jármű van a tulajdonukban. Kiesnek a kedvezményezettek köréből azok, akik mezőgazdasági vagy fafeldolgozó gépekkel rendelkeznek. Kizáró jellegű az is, ha az illetőnek háromezer lejnél nagyobb bankbetétje van, amint az is, ha a mezőgazdaságból megvalósított jövedelme meghaladja az évi ezer (az egyedülálló személyek esetében), vagy a 2500 eurót (családok esetében).

A kérelmeket októbertől márciusig lehet benyújtani, minden hónap 1-je és 20-a között, kivétel most, a szezon kezdete, amikor október 16. és november 20. között várják az igényléseket. A törvény értelmében a pótlék a november 1. és március 31. közötti időszakra igényelhető, és annak érdekében, hogy valaki a teljes öt hónapra megkapja, legkésőbb november 20-ig be kell nyújtania a kérelmet. Amennyiben a támogatás időtartama alatt a leadott kérésekben szereplő adatok (az egy főre eső jövedelem vagy a vagyoni helyzet) változnak, az igénylők kötelesek jelezni ezt az igazgatóságnak. Utóbbinak joga van ellenőrzéseket is végezni, és ha kiderül, hogy az igénylő hamis adatok alapján részesül a pótlékban, az addig kifizetett támogatást vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.

A támogatásról további tudnivalókat a 0267 311 068-as telefonszámon kaphatnak az érdekeltek.