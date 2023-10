Hogy ne legyen egyhangú Barót város helyi tanácsának legutóbbi ülése, arról Bán István gondoskodott. A független tanácstag a napirenden szereplő tervezetek tárgyalását követően hosszú beszédet olvasott fel, amelyben többek közt azzal vádolta Benedek-Huszár János polgármestert, hogy számára nem egy pályázat sikeres megvalósítása a fontos, hanem a különféle tanulmányok „családbarát pályáztató cégek” általi elkészíttetése. Bemutatta azt a levelet is, amit a gyulafehérvári fejlesztési ügynökségtől kapott, és amiben – olvasata szerint – az áll, hogy a városi víztisztító korszerűsítésére letett pályázat elbukott, mert az iratcsomó nem volt teljes, a hiányosságokat pedig nem pótolták. Benedek-Huszár János felhívta Bán figyelmét: ha olvasta volna a levelet, tudná: az a kórház járóbeteg-rendelőjére vonatkozik, mely nem azért nem volt sikeres, mert valami is hiányzott volna a dokumentációból, hanem azért, mert a volt városvezetés a legutolsó pillanatban tette le, amikor már nem volt elnyerhető pénz.

Bán István hadakozik

Bán István azzal kezdte, ha már a sajtóban is megjelent, hogy megígérte (Újabb csörte, újabb per Baróton? című írásunk július 27-én jelent meg – szerk. megj.), hát bemutatja azt a levelet, amelyet Gyulafehérvárról kapott. A fejlesztési ügynökség válaszát románul fel is olvasta. Mint írták, a Bán által jelzett projektek közül azokat támogatták, amelyek a lehetséges száz pontból legalább ötvenet elértek. Regionálisan huszonnyolc támogatási kérelmet tettek le, azok közül tizenhétre kötöttek szerződést, jelenleg megvalósításuk zajlik, idén december végéig be is kell fejeződniük. A Bán által említett pályázat nem ezek közt, hanem a várólistán szerepel.

A független tanácstag a továbbiakban hosszú, előre megírt szöveget olvasott fel. Mint fogalmazott, az idézett levélből kitűnik, azért nem nyert a pályázat, mert Benedek-Huszár János polgármester nem volt elég gondoskodó: három év alatt nem kerített rá időt, hogy a legalább ötven pont eléréséhez szükséges iratokat elküldje. Olvasata szerint ez azért volt így, mert a „tanulmánymániás” polgármestert nem érdeklik azok a pályázatok, amire már nem kell pénzt költeni a „családbarát pályáztató cégeknél”. A tanácstagokat arra kérte, ne hagyják, hogy Benedek-Huszár János „madárnak nézze” őket. Bán István azzal vádolta a polgármestert, hogy látszatmegoldásokhoz folyamodik: ha a Facebookon megjelenik egy-egy olyan fénykép, amelyen gödrös út látható, akkor a kátyút gyorsan betömik, de a „nagy mesemondótól” másra nem telik, pedig tettekre lenne szükség.

Bán magyarázatot adott arra is, miért mondott le annak idején alig két év után az alpolgármesteri tisztségéről (ezt a városvezető júliusban tette szóvá – szerk. megj.): mert a volt polgármester, Nagy István semmilyen feladatot nem osztott neki. Míg ő azért mondott le, hogy ne legyen támadható a tétlenségért, Benedek-Huszár János az illyefalvi polgármesterségtől lépett vissza – mint állította – a mindenki által ismert okok miatt. „A polgármester úgy gondolta, hogy ha egy falut nem tud elvezetni, akkor majd egy város vezetésére alkalmas lesz” – jelentette ki –, majd azon meggyőződését hangsúlyozta, hogy a „huszáriáda” véget fog érni.

Északot célozta, délt lőtte

Felszólalását követen Benedek-Huszár János arra kérte Bánt, mivel nem hangzott el, mondja el, melyik beruházásról van szó. A víztisztító korszerűsítéséről – mondotta Bán, majd a polgármester ismételt kérdésére újfent megerősítette ezt. A városvezető újra visszakérdezett: Bán olvasta-e a levelet? – Igen, olvasta – jelentette ki a független tanácstag. „A következő projektről van szó: Inbunătățirea infrastructurii ambulatoriu in orașul Baraolt. Ha ez magyarul víztisztító állomást jelent, akkor nagyon sürgősen vegye elő a román–magyar szótárt, merthogy ez a kórház járóbeteg-rendelőjének projektjéről szól. Semmiféle víztisztító állomásra projektet az önkormányzat nem tett le, sem az elmúlt három évben, sem az azelőtti években, az előző mandátum alatt, a Regionális Operatív Programban. Itt írja a második sorban, és ha ön elolvasta volna, akkor tudná, miről van szó. Ez a kórház járóbeteg-rendelőjére vonatkozik” – jelentette ki az elöljáró.

Bán István közbeszólván azt mondta, a polgármester ismét részletkérdések mögé bújik: a lényeg az, hogy ott volt egy pályázat, amit félbehagytak, a dokumentáció hiányosságai miatt nem sikerült igazolni a támogatáshoz szükséges ötven pontot.

Benedek-Huszár János a járóbeteg-rendelő történetét ismertetve elmondta: a kiírás 2018-ban történt meg, az ügynökséghez az okiratokat december 22-ig kellett leadni. A baróti önkormányzat az utolsó nap délutánján iktatta azokat. „Tehát utolsónak tették le a pályázatot; a kiírt összeg 265 százalékánál tartottak az igénylésekkel. Ezért finanszíroztak tizenhetet (tizenegyet – szerk. megj.), ahogy leírják a válaszban, és a többi nyolcat nem, mert nem volt pénz rá. Nem arról van szó, hogy bárki bármilyen igazoló iratot be kellett volna küldjön. Tehát ön, tisztelt uram, teljesen mellé lőtt: északot célozta, és délt lőtte meg. Száznyolcvan fokkal lőtt mellé, mert nem ért hozzá, nem tudja, hogy mire vonatkozik. Beszél a víztisztítóról, és szó van a járóbeteg-rendelőről. Az egész beszéd, amelyet felolvasott, az körülbelül ilyen komolyságú. És ennél több szót egyáltalán nem is érdemel” – summázott Barót polgármestere.