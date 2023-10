Ellenőrzések Felső-Háromszéken

Előző írásunk

Kézdivásárhelyen egyszerre három óvoda, illetve bölcsőde is épül. A Bod Péter Tanítóképző udvarán található óvodaépületet már befejezték, a bölcsőde is 80 százalékban elkészült, ugyanakkor zajlik a munka a Luther Márton utcában, ahol az evangélikus egyház is egy nagy méretű, korszerű, többfunkciós épületet húzott fel. Ez utóbbi két hónap múlva készül el.