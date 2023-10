Terjeszkedik az otthoni idősgondozás

Sokan gondolják, hogy a Diakónia Keresztyén Alapítvány idős­gondozó ágazata csak az otthoni betegápolásra korlátozódik, de ez sokkal tágabb tevékenységi területet foglal magában. A teljesen önállótlan betegeknek, hozzátartozók nélkülieknek mosnak, személyes higiéniájukban segítenek, a betegeket ellátják gyakran napi szinten, sebeket kötöznek, vérnyomást mérnek, az inga­dozó egészségi állapotban lévő időseket hetente látogatják, teszik, amit a helyzet kíván. Az idősgondozás másik igen jelentős diakóniai szolgálata a támogató tevékenység: az egyéni és csoportos tanácsadás, a gyászfeldolgozási csoport, az Alzheimer Café, a klubtevékenység, a segédeszköz-kölcsönző.

Az otthoni ápolási, gondozási szolgálatban harminckét alkalmazott vesz részt, az egyéni, valamint közösségi segítőprogramok munkatársaival, az adminisztrációs személyzettel együtt negyvenegyen dolgoznak a sepsiszentgyörgyi DKA idősgondozó ágazatában, amely lényegesen bővül a Szilvássy Carola Szeretetotthon megnyitása után. (Erről egy későbbi lapszámunkban számolunk be bővebben.) Jelenleg három városban – Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Kovásznán – és tizenkilenc háromszéki önkormányzat hatvanhét településén nyújt idősgondozó szolgáltatást a DKA hatszáz-hétszáz személynek, közülük négyszáznak hetente több alkalommal. Az önkormányzatok az ellátás finanszírozásának ötven százalékát állják, a többit nagyrészt a szociálisügyi minisztérium által folyósított állami szubvencióból, a megyei önkormányzat támogatásából és a DKA saját – részben a svájci HEKS-től származó – alapjaiból fedezik. Mivel az önkormányzati hozzájárulásoknak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi Diakónia fel tudja mutatni, hogy az idősgondozás finanszírozása tekintetében rendelkezik a szükséges összeg bizonyos hányadával – a törvény ezt legkevesebb 50 százalékban szabja meg –, nagy előnyt élvez az elbírálásban, és jelentős állami támogatásban részesülhet, de pályázatokon is pluszpontokat nyerhet. Ezt teljes mértékben ki is használják – mondta lapunknak Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó ágazatának református lelkész igazgatója. Idén százötvenöt ellátottra kapták meg a támogatást a minisztériumtól, jövőre százkilencvenre kérték. Nagy munka van abban, hogy hibátlan pályázatokat nyújtsanak be, nagyon szigorú az ellenőrzés, az átvilágítás, de az eddig felmutatott eredmények és a pályázási rutin sokat segíti őket azokkal szemben, akik félnek a sok bürokratikus eljárástól.

Az elmondottakat igazolja, hogy a 2022-ben első alkalommal meghirdetett nemzeti érdekeltségű projekt (PIN) pénzalapja – mely pályázat az időseknek nyújtandó szociális szolgáltatások létrehozását célozta meg – három kiírás után sem fogyott el. A sepsiszentgyörgyi Diakónia az első szakaszban sikeresen pályázott a málnási közösségi támogató szolgálat létrehozására, amely már egy éve kiválóan működik a helyi református egyház által rendelkezésre bocsátott ingatlanban, a Nagyajta–Ürmös–Apáca kistérségi szolgáltatóegység indításához pedig a legutóbbi kiíráson nyertek támogatást, itt a nagyajtai unitárius egyház egykori kántori lakását kapták meg erre a célra.

Mivel a svájci segélyszervezet elvárta, hogy támogatása ellenében valamilyen innovatív újdonságot építsenek be a szolgáltatási kínálatba, és ez egybehangzott a helyi igényekkel, a terepen dolgozó ápolók az okostelefon használatára is megtanítják az időseket, akik eddig el sem tudták képzelni, hogy akár unokáik fényképeit is láthatják a kis készüléken – ismertette az ágazati igazgató. Ezek nem nagy dolgok, de nekik minden kis lépés számít, mert egyre több embernek tudnak segíteni abban, hogy örömtelibben éljék meg a hétköznapokat – véli Tóth Anna.