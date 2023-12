Főtéri vásár ajándék műsorral

A főtéri vásárt december 16–23. között tartják, e nyolc napon nyolcvan őstermelő, kereskedő és iparművész portékái közül válogathatnak ajándékot a vásárlók, és falatozni is tudnak majd. Ünnepváró összeállításokkal december 18–23. között számos helybeli és brassói művész, zenekar, kórus, illetve a város majdnem minden óvodája és iskolája fokozza a hangulatot, 22-én este pedig meglepetéskoncert is lesz.

Más eseményekkel is készülnek a szervezők: december 16–18. között a Mikó utca 1. szám alatt (a sarki üzletnél) Wunder Events (Csodaesemények) néven minden korosztály számára kínálnak valami programot, ezekre ma még lehet jelentkezni (a 0729 500 103-as és 0746 364 215-ös telefonszámon vagy a hello@wunderevents.ro e-mail-címen). Az előző években már bevált kisgyermek-lovagoltatásra a vásári napokon 16 és 18 óra között kerül sor, a fényfestésre – a gyermekek által beküldött rajzok kivetítésére – december 20–22-én 18 és 21 óra között, 22-én díjazzák is a legjobb alko­tásokat.

Emlékfotót is készíthet a vásáros közönség a főtér ünnepi díszbe öltöztetett fotókereténél, a mellette levő postaládába pedig idén is várják az angyalhoz címzett, kézzel írott vagy rajzolt leveleket. Ahhoz, hogy célba is érjenek, a teljes nevet és az életkort is fel kell a levélen tüntetni. A főtéri angyalposta december 22-ig fogadja a leveleket, a kíváncsi szülők pedig a művelődési házban leshetik meg a kívánságokat, legkésőbb december 23-án 15 óráig.

A Kónya Ádám Művelődési Ház minden fellépőnek és több helyi vállalkozónak, cégnek is köszönetet mond a karácsonyi vásár önzetlen támogatásáért.